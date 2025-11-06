Ascolti tv del 5 novembre, De Martino e Montalbano contro Scotti e Pavarotti

Rai 1 cerca il riscatto con De Martino e Zingaretti. Ma Gerry Scotti e Pavarotti sono duri da sconfiggere: tutti i dati di ascolto tv

IPA Stefano De Martino

Rai 1 e Canale 5 hanno schierato i loro volti più amati per vincere la gara degli ascolti tv. Da un lato, Stefano De Martino con Affari Tuoi e Luca Zingaretti, protagonista de Il Commissario Montalbano, dall’altro Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna e l’evento dedicato ai 90 anni di Luciano Pavarotti.

Dopo il clamoroso flop di Montalbano, che però è andato in onda ad un’ora inconsueta, battuto dalla soap turca, La Notte nel Cuore, Rai 1 ha tentato il riscatto con un’altra puntata in replica della serie, ma si è trova a fronteggiare un’icona della cultura italiana, ossia Luciano Pavarotti. Su Canale 5 infatti è stato trasmesso lo show-evento Pavarotti 90 – L’uomo che emozionò il mondo.

La battaglia della prima serata non fa altro che proseguire quella del prime time tra Stefano De Martino che non riesce mai a superare nello share Gerry Scotti.

Il resto della programmazione ha visto su Rai 3 un nuovo appuntamento con Chi l’ha visto? grazie al quale è stata ritrovata dopo cinque anni la mamma di Alessandro Venturelli. Su Rete 4 è andato in onda RealPolitik. Mentre Rai 2 ha proposto la serie 911 e Italia 1 The Lost City. Su La7 Aldo Cazzullo ha presentato la puntata di Una giornata particolare dal titolo La Repubblica romana: Garibaldi contro il Papa.

Prima serata, ascolti tv del 5 novembre: Montalbano vince

Su Rai 1 Il Commissario Montalbano incolla al piccolo schermo 2.947.000 spettatori pari al 18.6% di share. Su Canale5 Pavarotti – L’uomo che emozionò il mondo ha conquistato 1.913.000 spettatori con uno share del 15.7% (After Show a 858.000 e il 20.2%). Su Rai2 The Equalizer – Il vendicatore intrattiene 853.000 spettatori pari al 5.2%. Su Italia1 The Lost City incolla davanti al video 889.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3, dopo la presentazione di 29 minuti (1.057.000 – 5.3%), Chi l’ha Visto? segna 1.560.000 spettatori (10.3%). Su Rete4, dopo la presentazione di 21 minuti (404.000 – 2%), Realpolitik totalizza 378.000 spettatori (3%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 906.000 spettatori e il 5.4%. Su Tv8 la partita di Champions League – Manchester City-Borussia Dortmund ottiene 585.000 spettatori (3.1%). Sul Nove, dopo la presentazione di 15 minuti (430.000 – 2.2%), La Corrida raduna 528.000 spettatori con il 4.3%.

Access Prime Time, dati del 5 novembre: Gerry Scotti imbattibile

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.792.000 spettatori (19.4%) e Affari Tuoi arriva a 4.521.000 spettatori (22.4%) dalle 20:47 alle 21:41. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.152.000 – 20.8%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.074.000 spettatori pari al 25.2% dalle 20:46 alle 21:52. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 395.000 spettatori con l’1.9%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.106.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.108.000 spettatori (5.6%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.429.000 spettatori (7%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 881.000 spettatori e il 4.4% nella prima parte e 748.000 spettatori e il 3.7% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.737.000 spettatori (8.6%). Su Tv8 Champions League Live arriva a 353.000 spettatori e l’1.8%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 500.000 spettatori con il 2.5%. Su RealTime Casa a Prima Vista arriva a 700.000 spettatori e il 3.5%.

Ascolti tv Preserale, dati del 5 novembre

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3.392.000 spettatori pari al 24.1%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.571.000 spettatori pari al 26.8%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.015.000 spettatori (15.6%), mentre Avanti un Altro ha convinto 3.183.000 spettatori (19.9%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (424.000 – 3.4%), N.C.I.S. Los Angeles conquista 474.000 spettatori con il 3% nel primo episodio e 608.000 spettatori con il 3.3% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 286.000 spettatori (1.9%), mentre C.S.I. Miami segna 698.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.427.000 spettatori (14%). A seguire Blob segna 1.086.000 spettatori (5.8%), mentre Fin Che la Barca Va sigla 924.000 spettatori (4.8%). Su Rete4 10 Minuti interessa 970.000 spettatori (5.8%), mentre La Promessa intrattiene 888.000 spettatori (4.7%). Su La7 Ignoto X raduna 320.000 spettatori pari al 2.2%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 336.000 spettatori (2%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (305.000 – 2.4%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 672.000 spettatori con il 3.6%.

