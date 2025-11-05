Ascolti tv del 4 novembre, Montalbano, Belve o Le Iene. E De Martino ancora niente

Francesca Fagnani su Rai 2 fa paura anche a Montalbano su Rai 1. Mentre lo scontro tra Stefano De Martino e Gerry Scotti è spietato

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Stefano De Martino

Grandi volti della tv hanno animato la serata di martedì 4 novembre. Rai 1 ha proseguito con le repliche de Il Commissario Montalbano, anche se andate in onda dopo lo speciale La Forza che Unisce. Canale 5 controbatte con La Notte nel Cuore. E Francesca Fagnani su Rai 2 è sempre più graffiante.

In effetti a Belve è successo di tutto, a cominciare dalla caduta di Iva Zanicchi e per terminare con le scintille accese dall’intervista a Irene Pivetti. Intanto, su Italia 1 alle Iene è andata in onda l’intervista a Xavier Poussard che ha messo in circolo la fake news su Brigitte Macron nata uomo.

Su Rete 4 è tornato l’appuntamento con È sempre Cartabianca, mentre su Rai 3 Veronica Pivetti ha presentato Amore criminale. Mentre La7 ha trasmesso DiMartedì.

Se questa è la programmazione della prima serata, nel prime time non ci sono storie: la gara degli ascolti è combattuta sempre e solo tra Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna su Canale 5 e Stefano De Martino con Affari Tuoi su Rai 1.

Prima serata, ascolti tv del 4 novembre: clamoroso flop di Montalbano. Vince La Notte nel Cuore

Su Rai 1 La Forza che Unisce in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate ha interessato 2.419.000 spettatori pari all’11.5% di share dalle 21:30 alle 22:03. A seguire la replica de Il Commissario Montalbano è vista da 1.989.000 spettatori pari al 13.1%. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato 2.361.000 spettatori con uno share del 16.6%. Su Rai2 Belve intrattiene 1.367.000 spettatori pari al 9%. Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video 1.140.000 spettatori con il 9.3%. Su Rai3 Amore Criminale segna 639.000 spettatori (3.4%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 496.000 spettatori (3.8%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.377.000 spettatori e l’8.4% e 391.000 spettatori e il 6.6% nell’ultima parte chiamata DiMartedì Più. Su Tv8 X Factor ottiene 611.000 spettatori (4.2%). Sul Nove Only Fun – Comico Show raduna 339.000 spettatori con il 2%.

Access Prime Time, dati del 4 novembre: Gerry Scotti vince ancora

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.975.000 spettatori (19.2%) e Affari Tuoi arriva a 4.454.000 spettatori (20.7%) dalle 20:46 alle 21:30. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.300.000 – 20.6%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.543.000 spettatori pari al 25.9% dalle 20:46 alle 21:54. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 524.000 spettatori con il 2.4%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.059.000 spettatori (5%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 996.000 spettatori (4.8%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.328.000 spettatori (6.1%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 840.000 spettatori e il 4% nella prima parte e 778.000 spettatori e il 3.6% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.710.000 spettatori (7.9%). Su Tv8 Foodish arriva a 549.000 spettatori e il 2.6%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 481.000 spettatori con il 2.2%.

Ascolti tv Preserale, dati del 4 novembre

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3.250.000 spettatori pari al 22.9%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.539.000 spettatori pari al 26.3%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.173.000 spettatori (16.2%), mentre Avanti un Altro ha convinto 3.100.000 spettatori (19.2%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (406.000 – 3.2%), N.C.I.S. Hawai’i conquista 470.000 spettatori con il 3% nel primo episodio e 632.000 spettatori con il 3.3% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 232.000 spettatori (1.5%), mentre C.S.I. Miami segna 578.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.399.000 spettatori (13.6%). A seguire Blob segna 970.000 spettatori (5.1%), mentre Fin Che la Barca Va sigla 819.000 spettatori (4.1%). Su Rete4 10 Minuti interessa 827.000 spettatori (4.8%), mentre La Promessa intrattiene 939.000 spettatori (4.9%). Su La7 Ignoto X raduna 276.000 spettatori pari all’1.8%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 349.000 spettatori (2%). Sul Nove, dopo Little Big Italy 289.000 – 2.3%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 558.000 spettatori con il 2.9%.