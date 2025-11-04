Gerry Scotti ha condotto una nuova puntata di "La Ruota della Fortuna" con l'assistenza di Samira Lui, che si è lasciata andare anche a delle confessioni

Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

IPA Samira Lui

Uno dei format di punta di Canale 5 nella stagione televisiva attuale è La Ruota della Fortuna, che riesce a dare filo da torcere ad Affari Tuoi con Stefano De Martino. Protagonisti del programma sono il conduttore Gerry Scotti e Samira Lui, che nel corso di questi mesi è riuscita a conquistare il pubblico con bellezza, simpatia e schiettezza.

Così è stato anche nella puntata del 4 novembre 2025, in cui la showgirl si è lasciata andare a confessioni che hanno stupito pubblico e conduttore.

Samira Lui, le confessioni sull’amore

Una delle scommesse vinte della stagione televisiva è senza dubbio Samira Lui, che accompagna Gerry Scotti ne La Ruota della Fortuna con grazia e simpatia. Nella puntata del 4 novembre 2025 la showgirl si è lasciata andare a confessioni personali.

Durante un gioco a tema amori a distanza, la valletta ha condiviso senza filtri la sua opinione: “Gli amori a distanza spesso durano di più”. Punzecchiata da Gerry Scotti, ha raccontato che il fidanzato Luigi Punzo, ora con lei a Milano, d’estate vola a Formentera per lunghi periodi. “Conosco bene la mancanza e trovo che faccia bene al rapporto. Stare troppo insieme a volte… Sono pensieri soggettivi, però”.

Poco dopo Samira è tornata a sorprendere il pubblico rivelando un lato inaspettato: “Sono esperta dei lavori domestici e del fai da te. Da bambina lavoravo in officina con il nonno e lo zio: ‘Passami la brugola, passami il dado’. Monto porte, aggiusto termosifoni. Se posso mi arrangio”.

Ha chiuso con una massima sempre attuale: “Chi fa da sé fa per tre”. Gerry Scotti, sorpreso dalle rivelazioni, ha lodato la sua sincerità: “Tu sei apprezzata anche per questo”.

Marina, nuova campionessa

La puntata del 4 novembre 2025 de La Ruota della Fortuna ha incoronato una nuova campionessa: Marina da Finale Ligure (Savona). La concorrente, che lavora nel settore immobiliare dopo essersi occupata di computer a Milano, oltre a un’automobile, ha portato a casa un ricco montepremi rispondendo correttamente a tutte e tre le domande finali. In studio con lei il marito Massimo, funzionario della pubblica amministrazione. Gerry Scotti ha commentato la sua tranquillità: “Sono più emozionato io di te”.