Stefano De Martino ha condotto una nuova puntata di "Affari Tuoi" nella serata del 4 novembre 2025. Il conduttore ha scoperto un foglietto nascosto del concorrente

IPA Stefano De Martino

Nella serata del 4 novembre 2025, ancora una volta, Stefano De Martino ha intrattenuto il pubblico di Rai Uno con una nuova puntata di Affari Tuoi, show televisivo che occupa la fascia pre-serale dell’ammiraglia della rete pubblica. Anche in quest’episodio tanti sono stati i colpi di scena e i momenti divertenti, ma il protagonista della puntata non è riuscito a portare a casa nessun bottino in denaro.

Una sfortuna che il concorrente ha provato a scongiurare provando a guidare le sue scelte con un particolare sistema, che si era creato in precedenza e ha portato con sé, copiandolo in un foglietto di carta. Lo stratagemma di Dado dalla Sardegna, però, è stato scoperto dal conduttore televisivo, che ha deciso di buttare via il prezioso bigliettino.

Stefano De Martino, il foglietto del concorrente

Stefano De Martino ha condotto brillantemente una nuova puntata di Affari Tuoi, andata in onda nella serata del 4 novembre 2025. Il concorrente, scelto per essere protagonista dell’episodio era Dado, originario della Sardegna e, in particolare, di Olbia, in provincia di Sassari. La professione del giocatore era quella del vigile del fuoco, un lavoro definito dal conduttore: “Senza macchia e senza paura”.

Ma Dado ha svelato di essere nato tappezziere, grazie all’azienda di famiglia e che, solo dopo il servizio di leva, ha deciso di cambiare il suo futuro: “Sono nato in un’azienda di famiglia. Quando c’è stata la leva io l’ho fatta con i Vigili del Fuoco nel ’98 e da lì è nata questa passione”. Il concorrente era accompagnato da Samuela, sua dolce metà da ben 16 anni, impiegata in un ufficio d’assicurazioni e da questa relazione è nato il piccolo Riccardo di dieci anni.

La coppia ha giocato la partita con grane entusiasmo anche se fin dall’inizio è sembrata piuttosto complicata. I due hanno provato ad aiutare la fortuna con un preciso calcolo matematico, riportato in un foglietto, scoperto in seguito da Stefano De Martino: “Fermi tutti che qui c’è una novità, questo non l’ho mai visto prima. Qui sopra sono passati origami, amuleti, corni, bicorni ma qui c’è, che cos’è?”.

Dado ha spiegato a tutti cosa fosse il suo manoscritto, ammettendo, però, che non gli stava tornando molto utile: “Ho preso in considerazione le ultime sei puntate, ho segnato i pacchi, le uscite… Però non c’ho capito niente”.

Stefano De Martino ha definito la particolare tabella una sorta di sistema e ha provato a verificarne l’attendibilità ma, quando la coppia ha nuovamente bruciato un pacco rosso, il conduttore ha deciso di buttare via il foglietto: “Non serve a niente”. Non è mancata la battuta di Herbert Ballerina: “Devi andare contro il sistema”.

Dado, giocata sfortunata

Dado non è riuscito a portare a casa alcuna ricompensa dalla sua partecipazione alla puntata del 4 novembre 2025 di Affari Tuoi. Il concorrente, infatti, ha accettato un solo cambio e ha scelto di portare fino alla fine della partita il numero sei, a cui era molto legato: “Sono tre numeri, due importanti e uno suggerito da mio figlio. Quello che ho preso è un numero che mi ha sempre accompagnato da quando sono partito militare. Il sei dicembre 2006 è morto mio fratello, quindi gioie e dolori in questo pacco. Questo sei mi viene sempre appresso, più gioie che dolori devo essere sincero”.

Il conduttore televisivo ha un po’ criticato l’atteggiamento del concorrente: “Molte voi presi dalla smania di guardare i numeri, sottovalutate l’unico strumento di lettura che c’è della partita che sono le mosse del dottore. Io in quell’offerta così bassa da 10.000 euro ci vedo un suggerimento. Molte volte sotto le offerte c’è un indizio, certo il Dottore può anche bleffare ma perché offrirti così poco?”.