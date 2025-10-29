Ascolti tv del 28 ottobre, torna Belve: Francesca Fagnani sfida Montalbano e Le Iene

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Martedì 28 ottobre è stata una serata ricca di appuntamenti televisivi. Su Rai 2 è tornata Francesca Fagnani con Belve e ha fatto concorrenza al Commissario Montalbano su Rai 1. Mentre Mediaset ha risposto con La Notte nel Cuore su Canale 5 e Le Iene su Italia 1.

Nel prime time invece non è cambiato nulla. Lo scontro per gli ascolti tv è sempre tra Stefano De Martino e Gerry Scotti, ma Affari Tuoi non decolla e persino Fiorello ha proposto un’alternativa radiofonica dei pacchi.

Invece Francesca Fagnani non delude con le sue interviste feroci. Per la prima puntata di stagione di Belve ha voluto Isabella Rossellini, Belen e Rita De Crescenzo. E poi la sorpresa più grande di quest’anno è Maria De Filippi.

Il resto del palinsesto ha visto su Rai 3 il film Dogman, su Rete 4 è tornato l’appuntamento con È sempre Cartabianca. Su La7 è andato in onda DiMartedì.

Prima serata, ascolti tv del 28 ottobre: Belve graffiante, Montalbano testa a testa

Su Rai 1 Il Commissario Montalbano incolla al piccolo schermo 2.594.000 spettatori pari al 16.4% di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato 2.361.000 spettatori con uno share del 16.4%. Su Rai2 Belve intrattiene 1.748.000 spettatori pari al 12.9%.

Su Italia1 Le Iene interessa a 971.000 spettatori con l’8.2%. Su Rai3 Dogman segna 649.000 spettatori (3.6%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 473.000 spettatori (3.8%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.236.000 spettatori e il 7.9% e 401.000 spettatori e il 7.2% nell’ultima parte chiamata DiMartedì Più. Su Tv8 X Factor ottiene 555.000 spettatori (4.2%). Sul Nove Only Fun – Comico Show raduna 286.000 spettatori con l’1.8%.

Access Prime Time, dati del 28 ottobre: La Ruota della Fortuna imbattibile

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.054.000 spettatori (21.1%) e, dopo la presentazione di 4 minuti (3.737.000 – 19.2%), Affari Tuoi arriva a 4.516.000 spettatori (22.4%) dalle 20:50 alle 21:42. Su Canale5 La Ruota della Fortuna raccoglie 5.082.000 spettatori pari al 25.3% dalle 20:45 alle 21:54.

Su Rai 2 TG2 Post è la scelta di 504.000 spettatori con il 2.5%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.098.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 919.000 spettatori (4.7%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.312.000 spettatori (6.5%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 857.000 spettatori e il 4.4% nella prima parte e 708.000 spettatori e il 3.5% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.749.000 spettatori (8.7%). Su Tv8 Foodish arriva a 520.000 spettatori e il 2.6%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 478.000 spettatori con il 2.4%.

Ascolti tv Preserale, dati del 28 ottobre

Su Rai1 Reazione a catena- L’intesa vincente ha ottenuto un ascolto medio di 3.376.000 spettatori pari al 24.5%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.442.000 spettatori pari al 26.3%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.079.000 spettatori (16.4%), mentre Avanti un Altro ha convinto 3.143.000 spettatori (19.8%). Su Rai2 la partita amichevole di calcio femminile Italia-Brasile è vista da 422.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 Sport Mediaset Mag sigla 239.000 spettatori (1.6%), mentre C.S.I. Miami segna 641.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.113.000 spettatori (12.3%). A seguire Blob segna 841.000 spettatori (4.5%), mentre Fin Che la Barca Va sigla 707.000 spettatori (3.7%). Su Rete4 10 Minuti interessa 885.000 spettatori (5.3%), mentre La Promessa intrattiene 982.000 spettatori (5.3%). Su La7 Ignoto X raduna 260.000 spettatori pari all’1.8%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 398.000 spettatori (2.4%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (325.000 – 2.8%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 643.000 spettatori con il 3.5%.