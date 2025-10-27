Fiorello ironico: soffia il posto a Stefano De Martino con la nuova versione di Affari Tuoi

Fiorello torna con "La Pennicanza" e riprende l’esilarante gioco 'Mi fido del pacco': "È la versione radiofonica di Affari Tuoi". Mentre al telefono ci sono i Sinner

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fiorello e Fabrizio Biggio iniziano una nuova settimana con il loro programma radiofonico La Pennicanza. Battute ironiche e frecciatine non si sprecano in questo lunedì: ce n’è per tutti, da Putin a Sinner fino a Stefano De Martino. Ma procediamo con ordine.

La Pennicanza replica il successo

Dopo il trionfo della prima settimana, nonostante nella puntata del debutto durata solo 10 minuti per il forfait di Fiorello, lo showman e la sua spalla cercano di replicare il successo con La Pennicanza, il programma radiofonico più ascoltato del momento, che va in onda da lunedì a venerdì dalle 13.45 alle 14.30 su Rai Radio2.

Fiorello e il super missile di Putin

Fiorello apre con la cronaca internazionale: “Putin ha lanciato un super missile, capace di fare il giro del mondo. Praticamente lo lanci a Mosca e ti torna a Mosca: Putin, ma allora sei un cretino!”. Poi aggiunge: “A Napoli protestano: ‘Non è vero che Putin è stato il primo! Noi un missile così l’avevamo già lanciato a Capodanno!’”.

Sull’attualità politica, lo showman ironizza: “Elezioni M5S, Giuseppe Conte confermato… era l’unico candidato! Anzi, no: c’erano anche altri nomi: Voldemort, Gandalf e Legolas”. Su quest’ultimo, Fiorello ricorda: “Lo interpretava Orlando Bloom, ex di Katy Perry, che ieri è stata vista ad un concerto con… il ministro Trudeau, non quello dei peluche! È come vedere Elodie mano nella mano con Monti a un concerto di Lazza!”.

Fiorello, la telefonata con la famiglia Sinner

Non manca la cronaca sportiva e il solito, surreale, ‘collegamento telefonico’ con la famiglia Sinner. Risponde sempre Mark, fratello di Jannik, mentre in sottofondo si festeggia per la vittoria di ieri a Vienna: “I commenti di Bruno Vespa? Jannik perdona, io no – le parole di ‘Mark’ -. Sto andando a Roma, andrò in via Teulada, in ascensore, e scriverò un insulto che Vespa non può digerire… ‘Vespa compagno’!”.

Fiorello sostituisce De Martino: la nuova versione di Affari Tuoi

In chiusura, torna l’esilarante gioco ‘Mi fido del pacco’: “È la versione radiofonica di Affari Tuoi, più semplice – spiega Fiorello -. Mandiamo tre pacchi a un radioascoltatore onesto, abbonato Rai, e in uno ci sono 300mila euro. E se li aprono prima? No, noi ci fidiamo del pacco… e dei nostri ascoltatori!”.

A proposito di palinsesti Rai, lo showman chiude la puntata facendo qualche ‘spoiler’ sulla programmazione: “A gennaio torna “Ok, il prezzo giusto”. Seguiranno “Non è mai troppo tardi”, poi a febbraio i programmi dell’access… udite udite: andranno in onda “A come Agricoltura” e “Nord chiama Sud”!”.