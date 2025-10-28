Affari Tuoi, Stefano De Martino chiede aiuto al Dottore: “Mi spiega quello che sta succedendo?”

Angelica è stata la concorrente della puntata del 28 ottobre 2025 di "Affari Tuoi" e ha ceduto a ben due proposte del Dottore, spiazzando Stefano De Martino

Il pre-serale di Rai Uno è all’insegna del divertimento, grazie allo show televisivo Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino. Il presentatore televisivo, in ogni puntata, accompagna le scelte di un concorrente che, sfidando la sorte, prova a portare a casa 300.000 euro. Nell’episodio del 28 ottobre 2025 la protagonista è stata Angelica, da Campobasso in Molise.

La giovane concorrente, accompagnata dalla mamma Roberta, ha effettuato scelte audaci e strategiche ma all’ultimo tiro ha deciso di accettare l’offerta da 33.000 euro del Dottore, rinunciando così i 100.000 euro che erano custoditi nel suo pacco.

“Affari Tuoi”, il sogno di Angelica

Angelica da Campobasso è stata la concorrente protagonista della puntata del 28 ottobre 2025 di Affari Tuoi e ha giocato con il pacco numero 4. La bella ragazza ha svelato di essere un ispettore della Guardia di Finanza e di lavorare a Pescara. La sua famiglia è legata in toto alle forze dell’ordine, visto che anche il fratello fa il suo stesso lavoro e la madre Roberta, presente in studio, è un ispettore della Polizia: “Una famiglia tutta così”.

La concorrente ha raccontato di avere un carattere forte e un sogno ben preciso, che riguardava sempre la mamma: “Vorrei realizzare uno dei tanti sogni di mia madre, che è quello di avere una casa al mare. Ci ha cresciuti da sola”.

“Affari Tuoi”, Angelica spiazza De Martino

Angelica ha giocato ad Affari Tuoi con il numero 4 ma, grazie a un’offerta del Dottore, ha deciso di scambiare quel pacco con l’11, una cifra a lei molto cara: “Un numero per me importante che mi ricorda tante cose della mia infanzia. Io ho fatto una scuola militare e in pratica a ognuno di noi veniva assegnato un numero e il mio numero era l’11. In hotel qui a Roma mi hanno dato la camera 211, l’11 aprile è la data di nascita della mia nonna che non c’è più e mi sta guardando quindi è un numero che mi ricorda tante cose belle”.

Quando il Dottore le ha proposto un nuovo scambio, però, la concorrente ha subito ceduto il pacco con quello con il numero 16, spiazzando Stefano De Martino: “Mi ha spiazzato. Di solito quando uno sceglie un numero è quello”. Angelica ha spiegato che si trattava di pura strategia e quando si consigliava sottovoce con sua mamma, il conduttore ha deciso di chiedere aiuto al Dottore con una telefonata: “Senta lei che da sopra sente qualcosa, mi spiega quello che sta succedendo? Lei si ma io non ci sento da qua, ho pure il raffreddore, sono tutto tappato”.

Alla fine, anche se la madre le aveva consigliato il numero 16: “Mia madre ha delle doti un po’ da sensitiva. Un giorno si è svegliata, non aveva sognato un numero, ma le ricorreva in testa questo numero, il sedici”. Angelica ha deciso d’accettare l’offerta da 33mila euro del Dottore e di rinunciare al bottino nascosto nel suo pacco. All’apertura finale dei pacchi, Stefano De Martino ha svelato che la concorrente aveva rinunciato, senza saperlo, a ben 100.000 euro.