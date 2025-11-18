Affari Tuoi, puntata disastrosa. E De Martino scherza su La Ruota della Fortuna

Un 17 novembre funesto ad Affari Tuoi, che ha visto Angelica e il padre Valentino in preda al gioco crudele del Dottore, oltre che alla sfortuna

Se è vero che la ruota gira su Canale 5, ad Affari Tuoi sembra essersi inceppata, almeno per una sera. Stefano De Martino ha accompagnato la concorrente Angelica dalla Lombardia e il padre Valentino in una puntata tortuosa. O, possiamo dirlo, proprio sfortunata. Dimenticando le vittorie viste in precedenza, la povera Angelica si è dovuta accontentare di una cifra piuttosto magra ma, alla fine, qualcosa ha guadagnato: come lei stessa ha detto, trascorrere del tempo col padre è stato già un bel regalo. Neanche Herbert Ballerina, dalla battuta sempre pronta, è riuscito a risollevare l’umore dei presenti. In compenso il padrone di casa non ha perso occasione per citare la concorrenza.

La puntata disastrosa di Angelica dalla Lombardia

Direttamente da Lesmo, in provincia di Monza e della Brianza, Angelica ha deciso di giocare insieme al padre Valentino. Lei lavora nel Motorsport in una scuola che forma meccanici e ingegneri di pista, sposata da poco con Davide. Lui è un ex responsabile di magazzino, ormai in pensione.

Gente come noi, direbbe Spagna, per cui qualche soldino in più male non farebbe. Forse mai avrebbero pensato che questo lunedì 17 novembre sarebbe stato così funesto.

Angelica ha stretto a sé il pacco numero 10 per quasi tutta la puntata, ma non le ha portato proprio fortuna. Le prime chiamate hanno tolto immediatamente dal gioco cifre importanti: prima 20.000 euro, poi 300.000 euro. Per l’esattezza i pacchi 19 delle Marche e 20 dell’Abruzzo, scelti dalla concorrente perché formano una data triste: “Era una data bruttissima, l’anno in cui è mancato mio nonno improvvisamente e volevo toglierlo dai pacchi”.

Da qui è stata una escalation di scelte sbagliate. Chiama il 16 dell’ Umbria e perde 75.000 euro, poi il 14 della Calabria e ne perde ben 100.000. “Iniziamo tutto daccapo”, protesta a un certo punto Herbert Ballerina, sconvolto dalle perdite. Questo circolo di sfortuna sembra interrompersi finalmente quando, dopo aver scartato il pacco 18 della Valle d’Aosta (contenente 10.000 euro), Angelica riesce a trovare 10 euro nel 15 della Toscana.

E il Dottore poteva esimersi, a questo punto, dal fare la sua proposta? La prima di una lunga serie che, con convinzione, Angelica e papà Valentino rifiutano. Non gli bastano i 15.000 euro, neanche i successivi 19.000 euro: continuano a giocare. Una serie di pacchi blu riporta un po’ di buonumore in studio e il Dottore rincara la dose: l’offerta si alza fino a 29.000 euro.

Bella cifra ma no, grazie. Purtroppo, col senno di poi, forse Angelica avrebbe potuto approfittarne: perde 50.000 euro col pacco 2 della Sardegna, poi altri 30.000 euro con il 10 appena ceduto al Lazio. Pesca dalle carte l’offerta – un’altra – e il Dottore gioca al ribasso proponendole soltanto 14.000 euro. Niente da fare, Angelica vuole continuare a giocarsela.

Anche stavolta, forse avrebbe fatto bene ad accettare. Trova 500 euro nel pacco 1 del Veneto, per poi vedersi scivolare dalle mani la possibilità di portarne a casa 200.000 col 13 del Friuli-Venezia Giulia. L’offerta a questo punto rasenta il ridicolo: 3.000 euro.

Il Dottore “burlone” e la battutaccia su La Ruota della Fortuna

Come se non bastasse, il Dottore decide di fare uno strappo alla regola e proporle un gioco crudele: proseguire oppure indovinare la Regione fortunata, racchiusa nella busta sigillata dal notaio. Angelica non vuole saperne, ammette che avrebbe scelto il Veneto, la Regione del padre, oppure la Toscana ma stavolta ha fatto bene: era la Basilicata.

“È un burlone”, apostrofa così il Dottore, il caro Herbert. Ma non è ancora finita e la sfiancante puntata di Angelica e papà Valentino giunge all’ultima, fatidica proposta: scambiare il suo pacco con il 3, l’unico rimasto. La scelta inconsapevole della ragazza è tra 200 euro e 15.000 euro. “Il 3 è il numero del cuore – spiega -. Siamo tre sorelle, tre è il numero perfetto ed è il giorno in cui ho conosciuto Davide. Il 9 è la data di nascita della mia nonna, che sono più le volte in cui non ci riconosce in cui ci riconosce. Nove è un multiplo di 3 e quindi accetto il cambio”.

In questo momento di suspense, Stefano De Martino non ha perso occasione per citare la concorrenza. Chiedendo a Thanat cosa ne pensasse della scelta di Angelica e ricevendo una risposta piuttosto confusa, scherza: “Tu guardi La Ruota della Fortuna, lo so. Non ci segue… Vogliamo comprare una vocale?“.

Una breve risata che è valsa a poco: Angelica porta a casa 200 euro. Ma ammette: “Comunque andrà è un’esperienza che non fanno tutti. Io vado via più ricca, perché ho fatto qualcosa con il mio papà. Vada come vada. Non avevo mai fatto un viaggio da sola con lui, mi avete già fatto un regalo bellissimo. Non lo dico tanto per dire, ma perché lo penso veramente”.

