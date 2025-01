Thanat Pagliani di Affari Tuoi, la sua risposta al body shaming è una lezione per tutti

Thanat Pagliani è uno dei personaggi più amati tra quelli che si muovono nel miniverso di Affari Tuoi. Voluto da Stefano De Martino, dato il suo successo nella precedente edizione del game show (fu scoperto da Amadeus), il videomaker di origini thailandesi si è fatto spazio come “analista del Dottore”, nonché dispensatore di consigli e previsioni per i concorrenti alle prese con i famigerati pacchi.

Purtroppo, come spesso accade, a fronte del grande successo e della naturale simpatia suscitata nel pubblico, c’è una parte di “leoni da tastiera” che non ha perso tempo per andargli contro, lasciandosi andare a offese del tutto fuori luogo. Ma Thanat non è tipo da rispondere a tono e le sue parole contro il body shaming confermano quanto ribadito da lui stesso: “Ciò che conta alla fine è la bellezza interiore”.

L’esemplare risposta di Thanat al body shaming

Il successo ha sempre due facce. Da una parte c’è chi è pronto a osannarti, riconoscendo il tuo valore e le tue doti, ma dall’altra c’è sempre chi è pronto a puntare il dito, spesso in modi che beceri è dir poco. È quanto accaduto a Thanat Pagliani, uno dei volti che anima le puntate di Affari Tuoi al fianco di Stefano De Martino. Thanat ha dimostrato di essere un’ottima “spalla” per il conduttore, dotato di una naturale e genuina simpatia: senza pretese, sempre misurato e pronto a mettersi in gioco.

Nonostante tutto ciò, però, non sono mancati gli attacchi gratuiti da parte di chi evidentemente non trova di meglio da fare per occupare il proprio tempo. Al grido di “Ma se stai sui social e ti esponi devi aspettarti le critiche”, questi cosiddetti “leoni da tastiera” si dilettano denigrando il prossimo, in questo caso aggrappandosi a commenti sull’aspetto fisico. Tutto di una immane tristezza.

Così Thanat – misurato ed educato sì, ma non indifeso – ha deciso di rispondere a questi commenti con un post su X, scrivendo poche e semplici parole: “Ho letto commenti che mi davano del cesso, all’inizio fanno male, ma poi ti ricordi cosa diceva il sommo poeta: ‘Non ti curar di loro, ma guarda e passa’. Ciò che conta alla fine è la bellezza interiore. Possiamo solo cercare di essere una versione migliore di noi stessi”. E in allegato un suo ritratto, in primissimo piano.

A distanza di poche ore e visto il successo di queste parole, Thanat ha aggiunto: “Non pensavo che il mio tweet riscuotesse tanto successo. Spero si fosse capito il messaggio che non bisogna dare troppo peso ai giudizi degli altri e che bisogna sempre dare il giusto valore che diamo a noi stessi per cercare essere una versione migliore di noi stessi”. Infine, una citazione trovata sui social che ribadisce il concetto: “Quando capisci che chi giudica il tuo aspetto lotta con la propria immagine, chi critica la tua vita è insoddisfatto della sua e chi mette in discussione la tua personalità affronta le proprie insicurezze, smetti di arrabbiarti e impari ad allontanarti”.

Chi è Thanat Pagliani di Affari Tuoi

Thanat Pagliani deve il suo successo televisivo ad Amadeus che, nella precedente edizione di Affari Tuoi, prima dell’avvento di Stefano De Martino, ha pian piano dato lui spazio. Uno spazio che ha saputo sfruttare al meglio, restando fedele a sé stesso e mettendosi in gioco con semplicità e ironia. Non è un caso, dunque, che anche De Martino lo abbia voluto al suo fianco.

Non si hanno molte informazioni private sul suo conto, ma dai suoi profili social sappiamo che Thanat è un assistente alla regia, assistente operatore, elettricista e videomaker romano di origini thailandesi, che lavora appunto nel mondo del cinema. Tra i suoi lavori si annovera il corto Lo schermo nero, vincitore nel 2022 del Premio COndiVIdiamo Diversità, assegnato nell’ambito del Festival Internazionale della Cinematografia Sociale “Tulipani di Seta Nera”.