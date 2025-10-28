Gerry Scotti ha condotto una nuova puntata di "La Ruota della Fortuna" nella serata del 28 ottobre 2025. Il conduttore ha lanciato anche una frecciatina a Malgioglio

IPA Gerry Scotti

Gerry Scotti sta riscuotendo un grande successo, nel pre-serale di Canale 5, con lo show La Ruota della Fortuna, che è riuscito a erodere ascolti al rivale Rai, Affari Tuoi, con al comando Stefano De Martino. La puntata del 28 ottobre 2025, ancora una volta, ha intrattenuto il pubblico da casa con dei rebus di parole interessanti e con una sfida all’ultimo colpo che ha determinato il cambio di campione.

Simone, infatti, vincitore in carica, ha lasciato il posto a Marina, originaria di Lecce, che è riuscita a portare a casa un bottino di 10.000 euro.

Gerry Scotti, la frecciatina ironica a Cristiano Malgioglio

Gerry Scotti ha condotto una nuova puntata de La Ruota della Fortuna, nella serata del 28 ottobre 2025, cominciando l’episodio in modo piuttosto insoluto. Il conduttore, infatti, non ha effettuato la consueta discesa dalle scale con il sottofondo dal vivo della band dello show tv, ma ha salutato il pubblico dal centro dello studio per portare a compimento una promessa: “Un uomo solo a comando, al centro dello studio, perché le promesse sono un debito”.

Il presentatore ha svelato che aveva garantito al concorrente Simone che gli avrebbe concesso un’esibizione se avesse vinto la precedente puntata: “Se vinci ti farò cantare. Il problema è che ha vinto”. Così il campione in carica ha mostrato le sue doti canore a tutti e, con questo siparietto insolito, ha avuto avvio la puntata dello show tv.

Durante la prima fase dell’episodio, però, c’è stato spazio per un nuovo fuori programma. Samira Lui, infatti, ha raccontato delle curiosità sulla canzone T’amo t’amo di Cristiano Malgioglio, che ha accompagnato la sua discesa dalle scale. Secondo la showgirl il brano è stato scritto dal famoso cantante durante un suo soggiorno in Amazzonia con un fidanzato messicano ma, essendosi chiusa la storia d’amore con una delusione, il musicista aveva tradotto la delusione in musica, creando questa hit.

Gerry Scotti, a questo punto, è intervenuto, lanciando un’ironica stoccata a Cristiano Malgioglio: “La domanda è perché non è rimasto là? Era una bella occasione”. In seguito, però, il conduttore ha voluto sottolineare il sarcasmo della sua dichiarazione, salutando affettuosamente il cantante: “Ciao Malgy ti vogliamo bene”.

“La Ruota della Fortuna”, nuova campionessa

Ogni puntata de La Ruota della Fortuna comincia con un campione in carica che, però, si gioca il suo posto nel programma, sfidandosi con due nuovi concorrenti. Durante la puntata del 28 ottobre 2025, il fuoriclasse Simone, un ingegnere di Noviglio, a Milano, ha portato avanti una battaglia a suon di parole con Marina da Lecce ed Ettore da Messina, Quest’ultimo ha raccontato di essere Laureato in Scienze Motorie e che la sua professione è l’insegnante.

Ma a trionfare in puntata è stata l’unica concorrente donna che nella vita fa la veterinaria. Incalzata da Gerry Scotti, la conduttrice ha spiegato che il suo lavoro è quello di assistere cani e gatti in una clinica privata e, anche se si tratta di animali domestici, è convinta che loro siano sempre in grado di stupirla con originalità. La campionessa ha portato a casa 10.000 euro contro i 29.000 euro dell’esordio del campione uscente.