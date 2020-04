Luciano Pavarotti e Nicoletta Mantovani: com’è oggi la figlia Alice

editato in: da

Si chiama Alice la figlia nata dall’amore fra Luciano Pavarotti e Nicoletta Mantovani. Una passione scoppiata negli anni Novanta che diede scandalo non solo per via della differenza d’età fra il tenore e la giovane manager (34 anni), ma anche perché all’epoca lui era ancora sposato con Adua Veroni, sua prima moglie.

Un amore, quello fra Adua e Luciano, nato quando lui aveva solo 17 anni e durato ben 41 anni, coronato dalla nascita di tre figlie: Lorenza, Cristina e Giuliana. Nel 1993 l’incontro con Nicoletta Mantovani cambiò la vita di Pavarotti che decise di divorziare dalla prima moglie per vivere liberamente il rapporto con la compagna.

Quello che sembrava un flirt passeggero, osteggiato dalla stampa scandalistica e molto discusso, si trasformò ben presto in un grande amore. Nel 2003 Pavarotti sposò la sua Nicoletta nel teatro Comunale di Modena con una grande cerimonia in cui erano presenti i suoi amici più cari, da Zucchero a Ligabue, sino a Bono. Nello stesso anno la Mantovani diede alla luce Alice Pavarotti. Il parto fu molto difficile, ma la piccola riuscì a sopravvivere mentre suo fratello gemello, Riccardo, morì.

Quattro anni dopo però il tenore morì dopo una lunga battaglia contro il cancro. Una morte che segnò inevitabilmente sia la prima moglie Adua che Nicoletta. Oggi entrambe sono impegnate a portare avanti il ricordo di Pavarotti e i loro rapporti sono buoni. Dopo la scomparsa dell’artista, la Mantovani ha creato la Fondazione Luciano Pavarotti con lo scopo non solo di diffondere nel mondo la memoria del grande Maestro, ma anche di aiutare i giovani appassionati di canto lirico.

E Alice Pavarotti? La figlia di Luciano in questi anni è cresciuta ed è sempre più bella. Da sempre riservata, Nicoletta Mantovani ha postato su Instagram alcune foto che la ritraggono insieme all’amata figlia. La bellezza di Alice è quella della sua mamma, mentre il sorriso è identico a quello di Pavarotti.

“I tuoi abbracci erano il mio rifugio – aveva scritto Nicoletta qualche tempo fa, ricordando su Instagram, Luciano -, erano la prova che tutto sarebbe andato bene. Mi hai sempre detto che la felicità, come l’amore, non si spiega, la si vive e basta. Non ci si fanno tante domande, ci si bacia e si ride, tanto!”.