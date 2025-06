Ascolti tv del 18 giugno, l’Isola tenta la scalata e fa flop contro Ornella Muti

Su Canale 5 è andata in onda L'Isola dei Famosi ma Veronica Gentili si è scontrata con Ornella Muti su Rai 1 con "Lo sposo indeciso". Chi vince gli ascolti?

Rai 1 quest’estate punta tutto sul cinema e così mercoledì 18 giugno ha mandato in onda Lo sposo indeciso. E Canale 5 ha risposto con un nuovo appuntamento dell’Isola dei Famosi che tenta ogni volta la scalata degli ascolti tv, di solito deludendo.

Dunque, Veronica Gentili alla conduzione dell’Isola su Canale 5 si è trovata a competere con Ornella Muti che, insieme a Gianmarco Tognazzi, Ilenia Pastorelli e Francesco Pannofino, fa parte del cast del film Lo sposo indeciso su Rai 1.

Chi l’ha visto? è tornato come ogni mercoledì in prima serata su Rai 3. Federica Sciarelli si è occupata del giallo di Villa Pamphili, un caso parzialmente risolto anche grazie alla collaborazione dei suoi telespettatori. Su Rete 4 è andata in onda un’altra puntata di Fuori dal coro. Mentre La7 ha trasmesso La Torre di Babele dedicata a uno dei più grandi interrogativi morali e storici del Novecento: l’uso della bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki.

Prima serata, ascolti tv del 18 giugno: l’Isola cala, vince Lo sposo indeciso

Su Rai 1 Lo sposo indeciso incolla al piccolo schermo 2.281.000 spettatori pari al 15% di share. Su Canale5 l’Isola dei Famosi ha conquistato 1.684.000 spettatori con uno share del 14.4%. Su Rai2 Delitti in Paradiso intrattiene 956.000 spettatori pari al 5.8% e Oltre il Paradiso 710.000 spettatori pari al 5.6%. Su Italia1 la partita del Mondiale per Club – Monterrey-Inter incolla davanti al video 974.000 spettatori con il 5.9%.

Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.617.000 spettatori (11.7%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 876.000 spettatori (7.4%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 599.000 spettatori e il 4.2%. Su Tv8 Armageddon – Giudizio finale ottiene 353.000 spettatori con il 2.7%. Sul Nove Like a Star raduna 380.000 spettatori (2.6%).

Access Prime Time, dati del 18 giugno

Su Rai1 Cinque Minuti conquista 4.727.000 spettatori (27.2%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 1.994.000 spettatori pari all’11.5%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 627.000 spettatori con il 3.6%. Su Rai3 Generazione Bellezza è seguito da 804.000 spettatori (4.9%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.425.000 spettatori (8.1%).

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.175.000 spettatori e il 7.1% nella prima parte e 1.048.000 spettatori e il 5.9% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.466.000 spettatori (8.4%). Su Tv8 Foodish totalizza 444.000 spettatori (2.6%). Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 459.000 spettatori con il 2.7%.

Ascolti tv Preserale, dati del 18 giugno

Su Rai1 Reazione a catena- L’intesa vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.162.000 spettatori pari al 21.4%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.976.000 spettatori pari al 23%. Su Canale5 Caduta Libera – Le 10 Botole ha intrattenuto 1.301.000 spettatori (14.5%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.066.000 spettatori (17.6%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (410.000 – 4.6%), Blue Bloods totalizza 539.000 spettatori con il 4.8% nel primo episodio e 716.000 spettatori con il 5% nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 352.000 spettatori (3.4%), mentre C.S.I. Miami raccoglie 548.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.845.000 spettatori (14%). A seguire Blob segna 723.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 La Promessa appassiona 818.000 spettatori (5.6%). Su La7 la replica di Famiglie d’Italia raduna 186.000 spettatori pari all’1.7%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 220.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha ottenuto il 2.8% di share.