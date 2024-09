Chiara Ferragni: il regalo sospetto di Silvio Campara e gli sfoghi al mare della moglie

Fonte: IPA Secondo i gossip Chiara Ferragni avrebbe avuto un vero e proprio colpo di fulmine per Silvio Campara dopo la separazione da Fedez

Mentre Chiara Ferragni continua a tacere sulla questione, spuntano nuovi dettagli sulla sua presunta liaison con Silvio Campara. Presunta perché i diretti interessati non hanno mai confermato ma l’assenza di smentite lascia intuire che questo legame sia più vero che mai. Oltre che spinoso, dato che lui risulta ancora sposato con Giulia Luchi, l’ex concorrente di Miss Italia dalla quale ha avuto due figli. Dopo la separazione da Fedez l’estate di Chiara è stata piuttosto movimentata sebbene sui social la Ferragni abbia preferito mostrare immagini e video “tranquilli”, ritratta principalmente con figli, parenti e amici.

Chiara Ferragni e la storia con Silvio Campara: i nuovi gossip

A fornire gli ultimi gossip sulla liaison tra Chiara Ferragni e Silvio Campara è il settimanale Gente che, in primis, conferma l’indiscrezione secondo cui sarebbe stata Giulia Luchi a far conoscere i due a Forte dei Marmi, dove l’imprenditrice digitale ha trascorso buona parte dei mesi più caldi. In poco tempo le due donne sarebbero diventate molto amiche e la Luchi non avrebbe esitato a far incontrare il marito e la Ferragni, con la speranza di aiutare Chiara ad affrontare il suo complicato momento lavorativo.

Silvio Campara è infatti attivo nel mondo della moda ed è CEO di Golden Goose, brand di lusso che grazie alle sue intuizioni è riuscito a raddoppiare le vendite negli ultimi anni. Ma tra Campara e Chiara Ferragni non sarebbe andata come si aspettava Giulia: i due avrebbero avuto un vero e proprio colpo di fulmine. La Luchi, dopo aver scoperto tutto, si sarebbe sfogata praticamente con chiunque mentre si trovava in villeggiatura.

“In quel salotto assolato di Forte dei Marmi, è prodiga di commenti e racconti sulla vicenda. Parla volentieri con tanta gente“. Lei si sarebbe “sfogata” raccontando anche “della famosa telefonata che, a un certo punto, consapevole che il fattaccio era proprio la cruda realtà, ha fatto alla stessa Chiara”, si legge sulla rivista.

Inoltre pare che la crisi tra Silvio Campara e Giulia Luchi sia scoppiata in un momento delicato per l’imprenditore, che avrebbe dovuto quotare in borsa la sua azienda a giugno, ma l’operazione è stata sospesa, cosa che potrebbe aver inciso sul suo rapporto di coppia. Insomma una crisi privata e professionale.

Chiara Ferragni e la telefonata sospetta di Silvio Campara

A quanto pare le voci giravano già con una certa insistenza a Forte dei Marmi prima che il gossip esplodesse a livello nazionale: “Chi frequenta il Forte e la boutique di Golden Goose aveva fatto due più due”. Questo perché un giorno la Ferragni si sarebbe recata nel negozio di Golden Goose per comprare un paio di scarpe a Leone e Vittoria, i due figli avuti con Fedez.

Chiara non avrebbe pagato, dato che Silvio Campara avrebbe fatto una telefonata alle commesse dicendo: “Non fatele pagare nulla di quello che prende”. La mossa avrebbe insospettito parecchi conoscenti e amici. E da lì la macchina del gossip non si sarebbe più fermata, costringendo addirittura la Ferragni e il suo nuovo interesse amoroso a rinunciare alla prima vacanza di coppia.