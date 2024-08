Chiara Ferragni, il viaggio in solitaria dopo le vacanze saltate con Silvio Campara

Dopo le vacanze con Silvio Campara in Perù saltate, Chiara Ferragni ha deciso di viaggiare in solitaria: destinazione Corsica e Ibiza

Vacanze in solitaria per Chiara Ferragni: dopo il viaggio in Perù in programma con il suo nuovo flirt Silvio Campara, pianificato nei minimi dettagli e saltato all’ultimo momento (pare su decisione dell’imprenditore), l’influencer ha deciso di consolarsi con alcuni giorni di relax tra la Corsica e Ibiza, dove godersi gli ultimi momenti di questa calda estate.

Chiara Ferragni, viaggio in solitaria da sogno tra Corsica e Ibiza

Il viaggio di coppia in Perù con Silvio Campara è saltato: il desiderio di Chiara Ferragni di fuggire da pressioni mediatiche e vivere la sua nuova storia d’amore lontano da occhi indiscreti si è infranto e così si è consolata organizzando un viaggio in solitaria.

È quello che riporta il giornalista Gabriele Parpiglia, che fa sapere che l’imprenditrice digitale, dopo aver trascorso le vacanze in Grecia con la sua famiglia e i figli Leone e Vittoria, ha deciso di partire di nuovo, non volendo rimanere a Milano da sola. “Ha cambiato itinerario e concluderà le vacanze di agosto dividendosi tra la Corsica, dove la raggiungerà la sorella Valentina assieme a vari amici; per proseguire poi verso le Isole Baleari, precisamente a Ibiza, dove si riunirà con il suo gruppo storico di amiche”, scrive Parpiglia su Instagram.

Secondo il giornalista la scelta della Corsica non è casuale: in questo modo potrebbe facilmente raggiungere la Sardegna, dove i figli stanno trascorrendo le vacanze nella villa del padre. Un viaggio in solitaria per riflettere e concentrarsi su sé stessa quello di Chiara Ferragni, che poi chiuderà la sua estate a Ibiza, dove si divertirà con gli amici in alcuni dei locali più cool dell’isola. Sarà anche un modo per distrarsi, mentre “il suo cuore batte forte ed è occupatissimo da Forte dei Marmi in poi”, sostiene Parpiglia.

Chiara Ferragni e l’amore “nato dal tradimento” con Silvio Campara

Stando sempre a quanto raccontato da Gabriele Parpiglia, l’amore tra Ferragni e Campara non è nato da una precedente amicizia tra i due, ma con la moglie dell’imprenditore, Giulia Luchi. Pare che la donna si sia proposta per aiutare Chiara a risollevarsi dopo il Pandoro-Gate, tanto da metterle un disposizione un team per aiutarla nella ricostruzione della sua immagine pubblica.

Poi l’incontro con Silvio Campara, che stava attraversando un momento difficile sul fronte lavorativo e che avrebbe trovato nell’influencer una luce in un periodo buio: “Mentre la Ferragni scriveva alla moglie Giulia, contemporaneamente messaggiava con Silvio”, fa sapere il giornalista. A Capri inizia il caos: sull’isola Chiara si sarebbe lasciata sfuggire la frase “Lui me lo prendo”, mostrando le foto che si scambiava con l’uomo.

“Da quel momento si scatena il caos – spiega Parpiglia con dovizia di particolari – Iniziano dediche social ‘anonime’ della Ferragni, che timidamente si confida con la madre Marina e le amiche, alle quali specifica che non vuole passare per una sfascia famiglie. Per questo svela di aver messo le cose in chiaro con Silvio e lui ha fatto lo stesso con sua moglie”.

Nel frattempo era previsto il viaggio in Perù per fuggire dall’attenzione mediatica che si era fatta sempre più pressante: peccato però che Campara si sia tirato indietro per trascorrere le vacanze insieme ai figli, anche se la questione è complessa. “Se da un lato sta combattendo una crisi con sé stesso perché non vuol perdere né sua moglie, né la sua famiglia, dall’altro non ha mai smesso di sentire Chiara“.