La stampa vichy è la tendenza d’estate 2025, come si indossa da Emma Watson a Sarah Jessica Parker
In un ricco scenario moda fatto di nostalgici ritorni e ricomparse camuffate da novità, la stampa vichy è quello che comunemente si definisce in gergo un grande classico: resistente al tempo, amatissimo da dive del cinema e trendsetter d’ogni epoca, l’iconico tessuto quadrettato è sempre rimasto una presenza costante nel guardaroba delle più tradizionaliste fashion addicted ma è nell’estate 2025 che sta conoscendo nuova popolarità, rivisitato dall’estro dei designer contemporanei per adattarsi ai gusti moderni. Sono state le grandi maison per prime a subirne il fascino provenzale, trasferendo le sue sognanti atmosfere in passerella. Ad appoggiare questo ritorno in scena le celebrities, e in modo a dir poco entusiastico: era bianco e rosa, ad esempio, il lungo abito che Emma Watson ha scelto per il suo soggiorno in Costa Azzurra durante il passato Festival di Cannes 2025.