Maria Elena Boschi in minigonna tartan per Natale: il suo look è il più bello

Fonte: Getty Images Maria Elena Boschi e Giulio Berruti: i segreti della loro storia d’amore

Come ogni anno, i look per Natale si sprecano: c’è chi ama sfoggiare abiti glamour, e chi invece predilige un grande classico come la stampa tartan. Questo è il caso di Maria Elena Boschi: per gli auguri su Instagram, ha condiviso una foto splendida davanti all’albero addobbato. “Buon Natale”, si legge nella didascalia a corredo dello scatto: il look, composto da una maglia nera abbinata a una minigonna tartan, è nel segno della semplicità. E ci piace proprio per questo motivo.

Maria Elena Boschi, perché il suo look di Natale è il migliore

Da un po’ di tempo siamo ormai abituati a osservare look natalizi molto succinti, o magari abiti glamour, adatti a occasioni importanti come gala o red carpet. Ma l’ispirazione più bella, semplice e trendy al contempo ci è arrivata nel giorno di Natale proprio da Maria Elena Boschi, che da sempre è un punto di riferimento per il suo stile. Non ha mai sbagliato un colpo, e non lo ha fatto nemmeno questa volta.

“Buon Natale”, ha scritto su Instagram, condividendo ben due scatti in un unico carosello. Sullo sfondo l’albero di Natale, per una delle giornate più importanti da trascorrere al fianco dei propri affetti. Non ha voluto esagerare, però: maglia nera attillata con ampia scollatura e minigonna con stampa tartan. Quest’ultima è un grande classico per le festività, e anche la Boschi non ha saputo resistere al suo fascino.

A completare il perfetto look di Natale un paio di calze, un anello e nessun ulteriore accessorio. Acconciatura semplice, che le ha adornato il viso in modo perfetto. Il must imperdibile? Un tocco di rosso alle labbra, che non può mancare in questi giorni. Per il resto un make-up appena accennato, senza troppi ghirigori.

Visualizza questo post su Instagram

Maria Elena Boschi, l’amore la fa bella: nozze in vista con Giulio Berruti?

In queste ultime settimane c’è stato largo spazio all’amore nella vita di Maria Elena Boschi. Ha voluto trascorrere le vacanze con il suo Giulio Berruti: la loro storia va avanti ormai da diversi anni, ma per il momento non si sono ancora sposati. Il look scelto per trascorrere qualche giorno di relax a Cortina – un altro classico nel mese di dicembre – ha fatto presagire però il desidero di compiere il grande passo.

Un cappotto bianco, lo stesso colore dell’abito da sposa per eccellenza: a condividere gli scatti della vacanza sulla neve della coppia Boschi-Berruti è stato Chi, il magazine diretto da Alfonso Signorini. La loro relazione, dunque, sta procedendo a gonfie vele, nonostante le voci di crisi che si erano rincorse negli ultimi tempi. E, in effetti, anche le nozze erano state annunciate, ma il grande giorno non è mai arrivato davvero.

Chissà, le feste di Natale sono sempre un momento magico per riflettere su quanto trascorso negli ultimi 365 giorni e, con il Capodanno alle porte, che fa sperare sempre per un cambiamento, la Boschi e Berruti potrebbero decidere di regalarsi il suono delle campane a nozze. Quel che è certo, però, è la grande complicità, così come il legame solido della coppia.