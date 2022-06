Maria Elena Boschi lascia senza fiato con il look da working girl al Salone del Mobile

Fonte: IPA Maurizio Cattelan invade il FuoriSalone con Toiletpaper

Il Salone del Mobile 2022 è l’evento più importante per il settore dell’arredamento in Italia. Come di consueto si svolge nella città di Milano ed è l’occasione perfetta per lasciarsi trasportare dalle menti e dalle capacità dei designer di tutto il mondo. Tuttavia, ad attirare l’attenzione è stata Maria Elena Boschi, che ha deciso di partecipare con un look da perfetta working girl.

Maria Elena Boschi, il look da perfetta working girl al Salone del Mobile 2022

Con alcuni scatti condivisi sul suo profilo Instagram, Maria Elena Boschi ha parlato della sua presenza al Salone. Giacca, top e pantalone bianco (con risvoltino), scarpe nude e cintura: un outfit abbastanza classico, che è perfetto da copiare. Proprio come Kate Middleton, anche la Boschi è un modello da prendere come esempio nel momento in cui abbiamo bisogno di ispirazioni per il look da lavoro.

Nelle foto su Instagram, possiamo notare il look business casual, che ha sempre il suo fascino, e che viene sfoggiato dalla Boschi con grande classe ed eleganza. Intenta a partecipare all’evento, ascoltando anche le storie delle persone presenti, ha deciso di ridurre al minimo gli accessori (sfoggiando comunque una manicure perfetta) e abbinando solo una borsa. Che dire, nel complesso? Praticamente impeccabile, ma da lei non ci aspetteremmo altro: sbaglia raramente look.

Il sostegno al Salone del Mobile

Naturalmente, per la Boschi la sua presenza è stata anche un modo per sostenere un’iniziativa tanto importante, legata inevitabilmente al Made in Italy. “L’Italia torna protagonista internazionale con il #Salonedelmobile2022. Milano ricca di eventi e di nuovo piena di persone. Molto ottimismo delle nostre aziende, nonostante le incertezze dei prossimi mesi. Il lavoro serio e la qualità dei prodotti premiano. I dati positivi del nostro Made in Italy danno la carica al Paese”. Un messaggio motivazionale e importante, perché un evento simile, di certo, chiama a sé migliaia di visitatori da ogni parte del mondo, rilanciando l’economia.

Maria Elena Boschi al Salone del Mobile nel 2019 con Giulio Berruti

Ce lo ricordiamo ancora oggi: era il 2019, del resto, quando Maria Elena Boschi ha partecipato a uno degli eventi più ambiti del FuoriSalone con Giulio Berruti. Sono trascorsi tre anni da allora e, almeno per questa volta, la coppia non si è mostrata insieme. “Vengo con qualcuno”, aveva detto allora la Boschi: era infatti il party di Toilet Paper, e a seguire c’era in previsione una cena dell’artista Maurizio Cattelan in una location d’eccezione, ovvero la Triennale.

Per quell’occasione, aveva sfoggiato un look decisamente diverso: molto più rock, un vestito nero con un giubbino di pelle. A confermare la presenza della Boschi e di Berruti era stata anche una giornalista di Grazia: “Ho visto Maria Elena Boschi arrivare a una festa con Giulio Berruti. Ma tipo lei che lo guardava pazza d’amore. Per me la Settimana del Mobile può finire qui”. Tre anni dopo, la Boschi è tornata al Salone, ma senza il suo Berruti: nessuna crisi all’orizzonte, però, almeno stavolta, viste le voci di una presunta rottura che spesso circolano (ma che non trovano per fortuna conferma).