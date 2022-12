Maria Elena Boschi in bianco, la vacanza con Berruti anticipa le nozze?

Fonte: Getty Images Maria Elena Boschi e Giulio Berruti: i segreti della loro storia d’amore

Un cappotto bianco e un fianco da stringere per sentirsi al sicuro: Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sono concessi una piccola vacanza sulla neve per allontanarsi da tutto e da tutti, ritrovando loro stessi e l’amore che li lega. A pubblicare le foto della loro fuga romantica a Cortina è stato il settimanale Chi, che conferma così la buona condizione della loro relazione e fa sperare in un imminente matrimonio, già annunciato e poi accantonato col passare degli anni.

Maria Elena Boschi e Berruti in vacanza a Cortina

Per i suoi giorni da trascorrere tra neve e romanticismo, Maria Elena Boschi non poteva che scegliere un cappotto bianco. Un look assolutamente casual, il suo, che nasconde sotto il capospalla con il quale si protegge dal freddo e dal quale spuntano un paio di pantaloni di pelle che ha scelto di indossare per trascorrere le sue giornate al fianco di Giulio Berruti.

Messi da parte i tanti impegni di lavoro di quest’ultimo periodo, seguiti a una campagna elettorale serratissima che ha visto trionfare Giorgia Meloni ma dalla quale è uscita eletta alla Camera, la Boschi ha scelto di trascorrere qualche giorno insieme al suo fidanzato a Cortina, ma senza faticose discese sugli sci. Un modo per ricaricarsi e per ritrovare gli affetti più cari, come a molti accade in questo periodo dell’anno, prima di riprendere con le attività previste per il 2023.

Le voci di crisi che erano aleggiate sulla coppia non sono ormai che un’ombra lontana. Entrambi avevano deciso di non toccare l’argomento e di mantenere il più stretto riserbo sulla vicenda, lasciando che a parlare fossero gli altri. Dopotutto, questa è sempre stata la linea battuta dai due, sempre molto attenti a tenersi lontani dai facili pettegolezzi e vivere il loro amore distanti da ogni tipo di gossip.

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, nozze vicine?

Avevano parlato di matrimonio, lei lo aveva confermato perfino in televisione a Verissimo da Silvia Toffanin. Gli eventi si sono però rapidamente rincorsi, c’è stata la pandemia che ancora non è terminata e il proposito delle nozze sembrava essere sfumato. Tra gli entusiasmi e il sereno, sono passate insistenti voci di rottura nelle quali si è perfino parlato di una presunta gelosia di lei per un vecchio film hot girato da Berruti in Polonia. Voci, queste, che sono rimaste nell’incerto campo delle indiscrezioni.

Tutto questo fa però parte del passato e pare esserci, finalmente, la volontà di compiere il passo successivo. Come riporta Chi, Maria Elena Boschi sarebbe a lavoro per terminare l’arredamento della sua nuova casa a Roma, dove ha deciso di stabilirsi ben prima di essere rieletta alla Camera e far parte del nuovo Parlamento.

Non è quindi da escludersi che questa diventi la nuova residenza della coppia e che tale novità li spinga alle nozze che da tempo si attendono. Prima, però, c’è tutto il tempo per rilassarsi e per godersi la bellezza della prima neve di questo gelido inverno, che ha portato tantissimi vip a prendersi una pausa dalla città per trascorrere qualche giorno sugli sci. Tra questi, Ilary Blasi con il nuovo fidanzato Bastian, Michelle Hunziker, perfino Alfonso Signorini che è volato a Cortina subito dopo la puntata del Grande Fratello del 12 dicembre.