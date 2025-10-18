Kate Middleton, anelli per 336mila euro e battute impertinenti

Kate Middleton ha sfoggiato in un solo giorno cinque anelli del valore di 336mila euro. Mentre ha lanciato battutine pungenti a William

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton ha attirato l’attenzione durante il suo viaggio lampo in Irlanda del Nord lo scorso 14 ottobre. E per più di un motivo. Infatti, ha svolto diverse attività ma ha anche sfoggiato in una volta sola gioielli per il valore di 392mila sterline, pari a 336mila euro e avrebbe fatto una battutaccia a William durante mentre si cimentavano a preparare una torta di mele e patate.

Kate Middleton sfoggia 336mila gioielli in un solo giorno

Kate Middleton e William si sono recati in Irlanda del Nord lo scorso 14 ottobre, in un solo giorno hanno visitato l’accademia dei vigili del fuoco di Cookstown dove la Principessa del Galles è salita sul camion dei pompieri e ha espresso il desiderio di poter correre ad alta velocità con le sirene spiegate. Ma purtroppo non è stata accontentata.

Poi si sono recati in visita a un’azienda che produce lino e lì Kate ha utilizzato alcuni dei macchinari e infine ha raccolto delle mele con le quali si è cimentata in una gara culinaria con William.

In un solo giorno, Lady Middleton ha indossato due look diversi. Prima ha sfoggiato il suo cappotto verde militare di Alexander McQueen e poi un outfit country con cardigan di lana e gonna ampia marrone.

Le mise molto pratiche e adatte per affrontare attività all’aria aperta in un fredda giornata autunnale sono state impreziosite da alcuni dei suoi gioielli più classici che, però, messi insieme avevano il valore di ben 336mila euro. In stile Meghan Markle, anche se Kate è molto più discreta della cognata.

Infatti, la cifra favolosa è data solo dagli anelli indossati dalla Principessa. Innanzitutto, l’anello di fidanzamento con zaffiro e diamanti, appartenuto a Lady Diana, cui Kate ha aggiunto la fede nuziale in oro gallese e due anelli dell’eternità in oro e diamanti, dono di suo marito William.

A questa piccola collezione si è aggiunto un quinto anello, la cui origine è sconosciuta. Si ritiene sia di platino, ma al momento non è stato identificato né il modello né il gioielliere che lo ha realizzato.

Kate Middleton, battute irriverenti a William

Nella stessa giornata Kate e William hanno visitato la Long Meadow Farm, di proprietà della famiglia McKeever da tre generazioni e produce sidro, succo di mela e aceto di mele dal 1968.

Getty Images

La Principessa e il Principe del Galles hanno potuto assaggiare i prodotti dell’azienda di famiglia ma anche contribuire a raccogliere le mele che poi hanno sbucciato e affettato per preparare una torta. E qui è emersa tutta la competitività della coppia.

Nella sfida, come sempre, Kate è risultata vincitrice e non ha risparmiato il maritino da qualche battuta pungente. Ad esempio durante la raccolta delle mele, Lady Middleton si è accorta delle difficoltà del marito e lo ha ripreso: “Appena ne prendi una, cadono. Non far cadere la frutta William“.

Poi, dopo aver assaggiato l’aceto di mele, ha svelato al marito di utilizzarlo in alcuni cibi che prepara a casa, come le insalate.

Il Principe, subissato di osservazioni, si è preso però la rivincita al momento di preparare la torta di mele e patate. Infatti, Kate sembrava indietro nel tagliare la frutta e subito Will l’ha ripresa: “Stai al passo”.