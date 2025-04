Non sono soltanto belli e leali, questi sono i cani più intelligenti in assoluto e conquistano al primo sguardo

Adottare un animale è un atto di grande responsabilità, questo significa che va fatto con cognizione di causa. Se, oltre all’aspetto esteriore, conta anche la mente ecco le undici razze di cani più intelligenti al mondo. Sicuramente qui c’è chi fa al caso tuo e qualcuno che in te può trovare chi lo accudirà come merita.

Piccola, media e grossa taglia; da appartamento e bisognoso di spazi ampi e all’aperto. Prima di portare a casa con sé un cane è indispensabile capire se si hanno le risorse pratiche ed emotive per dargli tutto quello di cui ha bisogno. Non si tratta di un peluche che, una volta stanchi, si lascia in un angolo: è un essere vivente che dipende in tutto e per tutto da chi lo adotta e che necessita di un ambiente stimolante e con tutti i comfort.

Australian Cattle Dog

Bello, atletico e fra i cani più intelligenti in assoluto. Chi lo vuole adottare deve fare i conti con una caratteristica che non può essere tralasciata: per stare bene dal punto di vista psicofisico questa razza necessita di incanalare correttamente le proprie energie attraverso l’esercizio fisico.

L’agility è fra le attività che preferisce, così come le gare di pascolo e i giochi di recupero. La sua intelligenza deve trovare sfogo attraverso il movimento e manifestarsi attraverso l’amore e la protezione verso coloro che considera famiglia.

Barboncino Toy

Piccolino, è un concentrato di intelligenza. Contrariamente a quanto si possa immaginare, non è solo un esemplare da compagnia molto carino. Basti pensare alle sue origini e soffermarsi sul fatto che nasca come cane da recupero di oggetti in acqua. È un bravissimo nuotatore e gode di un’intelligenza fuori dal comune.

Fra le caratteristiche che lo rendono davvero speciale, c’è la capacità di saper leggere il linguaggio del corpo umano e di anticipare le mosse del padrone. Inoltre, è fra le razze facili da addestrare perché imparare per lui è uno stimolo. Ciliegina sulla torta: è un cane ipoallergenico, perfetto per chi vorrebbe un cane, ma deve fare i conti con l’allergia.

Beagle

Fra i cani più intelligenti in circolazione, il Beagle è molto curioso e affettuoso con chi lo adotta. Il suo olfatto tanto sviluppato gli permette di seguire qualsiasi traccia e lo rende un esemplare da ricerca quasi senza concorrenza.

La sua indipendenza e la testardaggine, alle volte, possono rappresentare un problema, a meno che non incontri un proprietario autorevole che sappia tenergli testa senza svilire la sua natura.

Border Collie

Si tratta di una razza che nell’agility, l’obedience, il flyball e il sheepdog herding non ha rivali. Quando un cane di questa razza si prefigge un obiettivo, lo porta a casa sicuramente. Ha infatti una grande forza di volontà, è brillante e le sfide lo entusiasmano.

La maggior parte dei Border Collie impara un nuovo comando in pochi secondi e riesce a eseguirlo nel 95% dei casi. Nati come cani da pastore, riescono a intimidire il bestiame con il loro sguardo magnetico, che ha effetti sorprendenti anche sugli esseri umani.

Dobermann

Il Dobermann è fra i cani più intelligenti al mondo: non è soltanto forte ed energico, con una spiccata territorialità. Il fatto che sia un ottimo cane da guardia dipende dalla sua capacità di valutare le situazioni rapidamente, anche quelle più difficili.

Si tratta di un cane leale, amabile e facile da addestrare, ma ha anche bisogno di un proprietario esperto, che sappia gestirlo in sicurezza. Necessita di una guida autorevole e non autoritaria, coerente e che non si lasci sopraffare.

Papillon

Il Papillon è un cane molto particolare e dall’estetica unica, ma non è soltanto l’aspetto che deve sorprendere. È infatti una razza molto brillante. Si ha a che fare con un cane molto energico e bravo a fare da guardia. In origine nasce come cane da caccia, specializzato in topi.

Fra le razze toy è il più intelligente e ha un cervello molto sviluppato. È molto bravo nelle competizioni di obedience e in altri sport canini, facile da assestare. Lo si riconosce per le sue orecchie che ricordano una farfalla e dalle quali deriva il suo nome.

Pastore tedesco

Il Pastore Tedesco è fra le razze di cani più intelligenti al mondo. Eccelle in tante attività: difesa, ricerca e salvataggio sono quelle in cui dà il meglio di sé. Inoltre è molto versatile e ha una grande capacità di adattamento.

Riesce a imparare velocemente anche compiti molto complessi ed è molto fedele al proprietario, che proteggerebbe anche a costo della vita. Verso la famiglia si dimostra leale e amabile.

Golden Retriever

Fra i cani migliori per la pet therapy, sono anche estremamente intelligenti. Non a caso fanno parte delle divisioni cinofile delle forze dell’ordine e raggiungono ottimi risultati nelle gare di obedience e agility.

Come se non bastasse, questa razza si sente estremamente gratificata quando riesce a compiacere il padrone. È fedele ed è in grado di instaurare un rapporto autentico con i membri della famiglia, animali o umani che siano.

Labrador Retriever

Il ‘cugino’ del Golden, anche il Labrador è un cane che si presta alla cura delle persone: fra le corsie degli ospedali o nelle case di cura porta una ventata di affetto e positività che alle volte fa davvero la differenza. Inoltre, è spesso usato nei soccorsi in mare, perché si dimostra un abile nuotatore.

Ha un carattere fuori dal comune: amabile, affettuoso e comprensivo. È sempre allegro ed è felice quando ha l’occasione di imparare qualcosa di nuovo. Anche per questo non si hanno difficoltà durante le sessioni di addestramento.

Cane da Pastore Scozzese Shetland

Molti lo conoscono perché un esemplare di questa razza ha interpretato Lassie, il famoso cane della televisione. Oltre a essere molto bello ed elegante, è anche fra i cani più intelligenti al mondo. Anche lui eccelle nelle competizioni canine, in particolare nell’agilità e nell’obedience.

Si tratta di un aggregatore, quando c’è un cane come lui in circolazione si respira aria di famiglia. È fedele e devoto. Inoltre è in grado di imparare un comando con meno di cinque ripetizioni ed è anche molto energico. Le novità non lo spaventano, anzi: lo attraggono.

Rottweiler

Sembra un cane pericoloso, ma non lo è: per il semplice fatto che non esistono razze di cani violente. A creare delle difficoltà di socializzazione, infatti, sono le esperienze pregresse, i traumi e degli addestramenti non adeguati. Un cane che aggredisce è sulla difensiva, reagisce perché ha paura. Il Rottweiler, invece, è un cane estremamente brillante e fedele verso il proprio padrone.

È anche molto territoriale, perfetto come cane da guardia. Per questo necessita di un educazione mirata e di un proprietario esperto, che sappia gestirlo e che abbia la giusta autorevolezza. È molto protettivo nei confronti di chi è indifeso: bambini e anziani in primis.

