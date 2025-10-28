Blanca, finale inquietante: non può andare così. Anticipazioni dell’ultima puntata

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Virginia Bettoja Giuseppe Zeno e Maria Chiara Giannetta in "Blanca 3"

Siamo ormai arrivati agli sgoccioli, purtroppo, della terza stagione di Blanca. Lunedì 3 novembre va in onda l’ultima puntata in cui capiremo che cosa davvero è successo tra Liguori e Falena che abbiamo lasciato al termine del penultimo episodio steso a terra inerme. E poi è ancora tutto da definire tra Blanca e l’ispettore. Insomma, non può finire così, il loro amore non può andare in frantumi, prima ancora di iniziare. Ma cercheremo di capire cosa accadrà dalle anticipazioni.

Blanca 3, un successo di pubblico

Di fatto, Blanca 3 si conferma un grande successo televisivo. Ogni puntata di stagione ha incollato milioni di telespettatori al piccolo schermo. E anche l’episodio del 27 ottobre ha centrato l’obiettivo, totalizzando 3.884.000 spettatori pari al 24.3% share. Il resto della programmazione è praticamente sparito davanti a Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno ed Enzo Paci (leggi la nostra intervista).

Tanto per avere una proporzione, basti pensare che il Grande Fratello su Canale 5, secondo negli ascolti della serata, ha raggiunto appena il 15% di share.

Blanca incinta, la confessione a Domenico

D’altro canto, la puntata è stata piena di colpi di scena. A cominciare dalla confessione di Blanca a Domenico Falena (Domenico Diele). La consulente della polizia aspetta un bambino da lui, ma è innamorata persa di Liguori. Soprattutto non si fida del tutto di Domenico che ha già lasciato una donna incinta senza curarsi per diverso tempo di lei e del suo bambino. Salvo poi mettersi sulle tracce del figlio che nemmeno voleva.

Ebbene, in una scena epocale Blanca confessa a Domenico che potrebbe avere una seconda possibilità come padre, perché lei aspetta il suo bambino. La reazione di lui è del tutto inaspettata, il suo abbraccio infatti dice tutto. I fan della fiction tremano e protestano: per un attimo infatti ci avevano creduto.

Invece, era tutto frutto della fantasia di Blanca e il pubblico tira un sospiro di sollievo, commentando sui social: “Mi sono presa un colpo… Blanca deve stare con Liguori ❤️❤️”; “Ma anche no…chissà che ci concedano il lusso di vederla con Liguri❤️”; “LIGUORI + ❤️❤️BLANCA”. C’è chi persino lancia un appello agli autori della fiction: “Autori, vogliamo un finale alla Pretty Woman dove tutto finisce bene, ovviamente con Liguori. Niente finali strani o quelli che ti lasciano il dubbio. Chiedetevi perché Pretty W. è un cult movie.. perché finisce bene!”

Nel frattempo Blanca ha un’altra preoccupazione: dovrebbe informare della gravidanza Lucia (Sara Ciocca). Ma prima di riuscire a trovare il momento giusto, la ragazza scopre tutto origliando una telefonata che la fa andare su tutte le furie.

Blanca, il finale è inquietante

Ma a inquietare davvero è il finale di puntata, una scena che fa rabbrividire tutti. Infatti, mette in guai seri Liguori mentre Domenico è steso a terra con un proiettile in corpo.

“Mamma mia che spavento! Una puntata veramente al cardiopalma! Speriamo che nell’ultima puntata trionfi l’amore. Bravissimi tutti, ma Giuseppe e Maria Chiara sono eccezionali. Due grandi talenti!👏👏👏❤️”; “Ti fanno star con il cuore In gola per tutto il tempo 😮”; “Anche in questa serie non li vedremo insieme Blanca e Liguori . Mai una gioia !!! Basta 😢”. C’è anche chi critica: “Amo Blanca ma questa è stata una puntata troppo piena di cose e di ansia. E poi è sempre stata una fiction credibile, ma ieri sera Blanca per due volte si è andata a cercare guai e poteva morire!! Non esagerate su. Noi l’amiamo, ma non forzate così tanto la mano, non è più credibile altrimenti…”.

Blanca 3, anticipazioni dell’ultima puntata del 3 novembre

Per sapere come finirà la terza stagione di Blanca, dobbiamo aspettare la puntata che andrà in onda lunedì 3 novembre in prima serata su Rai 1, dal titolo Il bambino.

Mentre Liguori affronta le conseguenze delle sue azioni, Blanca deve confrontarsi una volta per tutte con le bugie di Domenico, che la riguardano da vicino e la portano a chiedersi una volta per tutte se faccia bene a fidarsi di lui. In una corsa contro il tempo, Blanca decide di portare avanti l’indagine sul bambino scomparso mettendosi in pericolo in prima persona. Riuscirà a non avere paura del “buio” che troverà?