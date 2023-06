Francesca Neri, la rivelazione inaspettata sulla separazione da Claudio Amendola

Fonte: IPA Claudio Amendola e Francesca Neri

Francesca Neri e Claudio Amendola, dopo aver negato a lungo la rottura, iniziano pian piano a parlare della fine del loro matrimonio. La coppia, in realtà separata ormai quasi da un anno, ha vissuto venticinque anni d’amore, anche se, il sì, era arrivato solo nel 2010. Francesca Neri ha parlato per la prima volta del divorzio, non scendendo nei dettagli, ma affermando di stare bene e di poter finalmente vivere la propria vita.

Francesca neri dopo la separazione: “Vivo nella verità”

Schiva e riservata, Francesca Neri è restata in silenzio a lungo, ma ospite del programma Lunatici di Rai Due, si è lasciata andare a qualche dichiarazione sulla fine del matrimonio con Claudio Amendola. L’attrice, lontana dalle scene a lungo a causa della cistite interstiziale, malattia cronica che le causa dei forti dolori, sta iniziando a riprendere in mano la sua vita, dopo la pubblicazione del suo primo libro e il graduale ritorno sul set.

“Non ne ho mai parlato – ha esordito la Neri parlando della separazione – Non ho parlato del mio matrimonio, figuriamoci se parlo della fine del mio matrimonio. A meno che non ci siano delle ragioni molto valide.” L’ex coppia non ha voluto svelare pubblicamente perché l’amore, durato venticinque anni, è arrivato a conclusione, anche per rispetto del figlio che hanno insieme, Rocco, nato nel 1999. “Questo fa parte del mio modo di essere. Il clamore non mi ha stupito, siamo abituati al fatto che ci siano persone che amano vivere e condividere la loro vita privata sui giornali o sui social, non giudico, ognuno deve riflettere il proprio modo di essere. Preferisco in questo momento non parlarne“.

Però, l’attrice ha concluso parlando di una libertà riconquistata, facendo pensare a un rapporto corroso ormai da tempo: “Sto molto bene, sto vivendo finalmente la mia vita, sto vivendo finalmente nella verità e nella libertà, questa è l’unica cosa che vi posso dire”. Una stoccata all’ex marito?

Claudio Amendola ha una nuova compagna: chi è Giorgia

Come accennato, nonostante la conferma della separazione sia arrivata solo pochi mesi fa, Claudio Amendola e Francesca Neri sono separati già da un anno, e l’attore ha una nuova compagna. Infatti, recentemente è stato paparazzato in compagnia di un’altra donna. L’inizio di questa nuova relazione, a quanto pare, risalirebbe allo scorso ottobre, quando ancora non si parlava di questo divorzio. Ora Claudio e la nuova partner, vivono nello stesso appartamento. Lei si chiama Giorgia, ha 45 anni, quindi quindici in meno di Amendola, e fa la costumista. Non si conoscono ulteriori dettagli, e l’attore non ha rilasciato dichiarazioni.

Solo durante l’intervista di Francesca Fagnani a Belve, Claudio Amendola si era aperto sulla fine dell’amore con Francesca Neri, anche lui non entrando troppo nei dettagli: “Oggi non c’è dolore. Il dolore c’è stato prima, c’è semmai il dispiacere di non essere stato, di non essere stati, in grado di arrivare sino in fondo”. A differenza di tante altre coppie dello spettacolo, anche questa volta gli ormai ex coniugi hanno scelto la strada del silenzio e della discrezione, continuando le loro vite lontani dai riflettori