“Isola dei Famosi”, il balletto degli inviati: chi potrebbe andare in Honduras

Tra i reality show più seguiti in Italia, oltre al GF Vip, c’è ovviamente l’Isola dei Famosi. Fervono i preparativi per l’edizione del 2023, capitanata ancora una volta da Ilary Blasi, ormai simbolo di questo reality, per il terzo anno consecutivo. Le certezze per il momento non sono molte, ma circolano già delle indiscrezioni sui concorrenti e sull’inviato. Confermata invece la dinamica di gioco con le coppie, che è piaciuta molto agli autori.

Isola dei Famosi 2023: il mistero sull’inviato

L’inviato dell’edizione del 2022 è stato Alvin: una scommessa vincente per Ilary Blasi, dal momento in cui il duo ha offerto momenti esilaranti al pubblico, tra battute e le classiche “frecciatine”. Secondo Nuovo TV, tuttavia, potremmo non ritrovare Alvin come inviato per il 2023. Ma non sarà completamente tagliato fuori dal reality show, perché prenderà il posto di Nicola Savino, che è passato da Mediaset a Tv8.

Alvin in veste di opinionista potrebbe non solo stupire, ma rendere ancora più interessante questa edizione. Ma chi andrà in Honduras? Un nome in particolare è circolato molto negli ultimi tempi, ovvero quello di Paolo Ciavarro, ex concorrente del GF Vip. Il volto di Forum, tuttavia, potrebbe essere stato messo da parte a favore di un sex symbol.

Isola dei Famosi 2023, Can Yaman come inviato: le trattative

A fare chiarezza sulla questione è stato Nuovo, che ha acceso le luci dei riflettori su un personaggio davvero spaziale. Perché, se così fosse, l’Isola sarebbe davvero un successo senza eguali. Ilary Blasi ha intenzione di fare le cose in grande per il suo ritorno in TV, dopo che si è presa una lunga pausa a seguito della separazione da Francesco Totti.

Il nome che ha in mente? Can Yaman, che – si legge sempre su Nuovo – “è un grande atleta e potrebbe spiegare ai naufraghi le prove fisiche con dimostrazioni pratiche, mettendosi in gioco in prima persona senza alcuno sforzo, ma con grande sfoggio di muscoli”. Tuttavia, se l’affare dovesse sfumare a causa degli impegni lavorativi di Yaman, allora il piano B è Ciavarro.

Isola dei Famosi 2023, spuntano altri nomi dei concorrenti

Il cast dell’Isola dei Famosi 2023 deve essere stellare: questa è la ricetta vincente di ogni reality show che si rispetti. Dal momento in cui sono i concorrenti a creare le dinamiche, è fondamentale trovare dei nomi all’altezza. Secondo Nuovo TV, il settimanale diretto da Riccardo Signoretti, ci sono in lizza delle coppie di naufraghi davvero d’eccezione.

“Sembrano già pronti a partire Alex Belli con la compagna Delia Duran, ma anche Loredana Lecciso con la figlia Jasmine. […] Sarebbero a buon punto anche le trattative con Pamela Prati che dovrebbe gareggiare con Marco Bellavia. Infine anche Alessia Macari e Dayane Mello”, scrive il settimanale.

Sarebbe un bel colpo per Ilary Blasi, soprattutto per l’accoppiata Belli-Duran, che hanno animato la sesta edizione del GF Vip. Jasmine ha inoltre confermato di aver ricevuto una proposta dal reality, ma per il momento non è sicura al 100% la sua presenza. In ogni caso, manca ancora tanto all’ufficialità del cast, ma siamo già curiose: come ci sorprenderà la Blasi questa volta?