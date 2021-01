Serena Enardu e Pago di nuovo insieme: “È un riavvicinamento soft”

editato in: da

Serena Enardu e Pago sono tornati di nuovo insieme? L’ex tronista di Uomini e Donne ha confermato su Instagram di essersi riavvicinata all’ex compagno. Pago, reduce dal successo di Tale e Quale Show, avrebbe riallacciato i rapporti con l’ex. A svelarlo è stata la Enardu che in alcune Stories ha raccontato di essere in contatto con il cantante.

“Vi ho promesso che vi avrei parlato e chiarito la situazione che c’è al momento con Pago – ha detto in un video in cui è apparsa molto emozionata – […] Non mi piace vendere fumo, buttare fumo in faccia agli altri. La mia è vita reale dove ci sono problemi, le crisi… in questo caso con Pago abbiamo partecipato a Temptation Island, al GF e abbiamo raccontato sempre la verità. Ci tengo a dirvi seriamente che non abbiamo mai costruito niente. Non abbiamo mai pensato di strumentalizzare la nostra storia, sennò avremmo fatto un altro percorso regalando un sogno. Poteva essere molto più semplice e magari molto più redditizio”.

Come è noto la coppia si era lasciata dopo aver partecipato a Temptation Island. Serena aveva ammesso di non amare più Pago e nel corso del falò finale i due si erano separati. Quando il cantante aveva preso parte al GF Vip, la Enardu era entrata nella Casa decisa a riconquistarlo. Il lieto fine però era durato poco e nel corso del lockdown l’artista e l’influencer si erano detti di nuovo addio. Protagonista indiscusso di Tale e Quale Show, Pago aveva ribadito la volontà di allontanarsi dai gossip e Serena, seppur da lontano, aveva continuato a sostenere il suo talento.

“Abbiamo vissuto la nostra crisi – ha confessato la Enardu -, la fine del nostro rapporto in maniera molto dolorosa per entrambi perché comunque devi fare i conti anche col pubblico ed è tutto molto più pesante perché, anche se in maniera molto lieve, ti condiziona. Io e Pago è da un pochino che abbiamo iniziato ad avere un contatto. Abbiamo proprio iniziato un nuovo percorso di riavvicinamento che non vogliamo etichettare in nessun modo. Perché è un vero e proprio esperimento su di noi. Abbiamo cercato di prendere da tutto quello che è successo il meglio, analizzando tutto nei minimi dettagli, nelle cose importanti, e non in quelle effimere, che poi sono le più eclatanti. Abbiamo deciso di partire da lì per capire in quale modo si potrebbe evolvere e salvare un rapporto che per noi è fondamentale”.

Dalle parole di Serena Enardu sembra che un ritorno di fiamma sia possibile. “Provi a stare lontano, ci provi a mettere un muro e tagliare completamente – ha detto -. Ma davanti a qualcosa di più grande di noi non c’è niente da fare se non arrendersi e dire “va bene, proviamo a impegnarci affinché io possa rendere felice te e tu possa rendere felice me”. È un riavvicinamento soft. Abbiamo semplicemente assecondato il nostro desiderio di riprovarci, e basta”.

Un momento delicato e felice turbato dall’incendio, per la seconda volta, dell’auto di Serena. L’influencer su Instagram ha raccontato che la sua macchina è stata data nuovamente alle fiamme e che la polizia sta già indagando per scoprire i responsabili.