Pago e Serena Enardu, la storia d’amore da Temptation Island al GF Vip

La storia d’amore tra Pago e Serena Enardu ha appassionato il pubblico e continua a coinvolgerlo con le costanti evoluzioni del loro rapporto: la loro è stata una relazione travagliata – soprattutto negli ultimi anni – ma grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip i due si sono riavvicinati e hanno ritrovato il sentimento forte di un tempo.

Quando hanno cominciato a frequentarsi, sia Pago che Serena, uscivano da due relazioni importanti ma finite male: l’ex tronista di Uomini e Donne aveva avuto una love story con Giovanni Conversano, conosciuto proprio durante il programma di Maria De Filippi; il cantante, invece, aveva divorziato da Miriana Trevisan.

Tutto è cominciato per caso: la scintilla tra Pago e Serena, infatti, è scoccata durante una partita di calcio organizzata proprio dal cantante. In un’intervista ha raccontato che per lui è stato un vero e proprio colpo di fulmine a cui non ha potuto assolutamente resistere.

E, del resto, anche per Serena l’amore è cresciuto in fretta grazie alla sincerità e la spontaneità di Pago. Un sentimento che li ha legati per sette anni, costruendo una famiglia felice, anche insieme ai figli avuti dalle loro precedenti relazioni: Tommaso avuto da Serena 14 anni fa, e Nicola, nato dal matrimonio di Pacifico e Miriana Trevisan.

Un anno fa però tutto è cambiato per la coppia: il cantante e l’ex tronista, per dare una scossa al loro rapporto, decidono di partecipare a Temptation Island Vip. Durante il programma Serena Enardu si avvicina al tentatore Alessandro, provocando non poche discussioni con il suo compagno.

Dopo dubbi, litigi e scontri i due si lasciano durante l’ultimo falò di confronto sulla spiaggia: la Enardu, proprio in quella occasione, confessa di non amare più il suo compagno. “Io e Pago non stavamo bene più da due anni”, aveva rivelato al settimanale Chi.

Un duro colpo, che Pago ha voluto superare proprio con la partecipazione al Grande Fratello Vip, un modo per lasciarsi alle spalle questa delusione e ripartire con una nuova esperienza.

E, a sorpresa, è proprio in quel momento che Serena si è resa conto che i sentimenti per il suo compagno non si erano affatto affievoliti e, così, decide di entrare nella casa più spiata d’Italia per riconquistarlo. Tra i due si è riaccesa presto la passione e, anche se Serena è stata già eliminata, il loro sogno d’amore è rinato ed è ancora più forte di prima.

Non ci resta che sognare con Serena il passo più bello: quello di una vita, per sempre, assieme.