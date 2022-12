“Addio Enrico Papi”, la notizia diventa virale ma è una bufala

Fonte: Getty Images Enrico Papi

“Addio a Enrico Papi” tuonano i titoloni sul web, mettendo in apprensione i fan del presentatore che sono spinti a cliccare pensando che gli sia capitata una qualche disgrazia o peggio ancora che ci abbia lasciato anzi tempo. E invece no. Si tratta semplicemente di un bieco trucchetto per attirare l’attenzione dei lettori, perché questo è uno dei classici casi di fake news.

La fake news su Enrico Papi

Enrico Papi, che se fosse superstizioso forse in questo momento starebbe toccando ferro, invece ha solo la colpa, se così si può dire, di non avere più una trasmissione Mediaset da condurre. La sua assenza momentanea dalla tv è stata descritta come una dipartita in senso assoluto e definitivo. Il potere della vaghezza del linguaggio, come direbbe il grande filosofo Ludwig Wittgenstein. Ma senza scomodare menti geniali, qui ci troviamo di fronte a una bufala bella e buona.

Tra l’altro, è già da qualche tempo che Enrico Papi non si vede più sul piccolo schermo. Dunque, la “sua sparizione” non è nemmeno una notizia fresca, anzi è proprio scaduta.

Enrico Papi, l’assenza a Mediaset

Dopo 21 anni di permanenza nelle reti Mediaset, Papi nel 2017 decide di passare a Sky Italia dove presenta trasmissioni di successo come Guess My Age e Name That Tune che ha visto momenti davvero esilaranti grazie ai suoi brillanti ospiti, da Orietta Berti a Cristiano Malgioglio, da Anna Tatangelo a Sabrina Salerno. A lui è affidata anche la conduzione delle finali della decima e undicesima edizione di Italia’s Got Talent.

Poi, dopo questa esperienza, nel 2021 torna a Mediaset dove diventa il volto di Scherzi a parte su Canale Cinque, tornando sulla rete ammiraglia dopo tredici anni. La formula è vincente e Papi viene confermato anche per l’edizione del 2022 che ha la particolarità di essere realizzata a solo un anno di distanza dalla precedente. Mentre nella primavera di quest’anno è al timone della terza edizione di Big Show.

Enrico Papi, l’indiscrezione sul flop

Terminata l’ultima stagione di Scherzi a parte, dallo scorso ottobre Enrico Papi non si è più visto in tv. La sua assenza ha moltiplicato le indiscrezioni sul fatto che il presentatore sia stato silurato da Mediaset e sia rimasto senza un contratto, perché, si vocifera, le sue performance non sono state all’altezza delle aspettative.

Dal canto suo, Papi non sembra essere molto preoccupato. Sul suo profilo Instagram gli ultimi post di dicembre lo ritraggono sereno e sorridente in compagnia del suo cane, in treno in abiti casual verso una destinazione ignota oppure rilassato sul campo da golf. Decisamente poco allarmato dalla momentanea assenza dal piccolo schermo e sicuramente in ottima salute.