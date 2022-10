Ilary Blasi, la verità sul tradimento: “Ha sempre protetto Totti”

Continuano a spuntare verità in merito a una delle separazioni più chiacchierate degli ultimi mesi, ovvero quella fra Francesco Totti e Ilary Blasi. A quanto pare, infatti, la conduttrice avrebbe sempre protetto l’ex marito e anche in merito ai presunti tradimenti di lei le cose sarebbero andate in tutt’altro modo da come sono state raccontate nell’ultimo periodo.

Ilary Blasi, come avrebbe protetto Totti

Si continuano ad aggiungere tasselli in merito alla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. L’ultimo arriva a pochi giorni di distanza dai festeggiamenti per il compleanno dell’ex capitano della Roma: alla sua festa infatti erano presenti i figli ma anche la sua nuova fiamma Noemi Bocchi. A immortalarli, all’interno del ristorante Isola del pescatore (lo stesso dove – a quanto pare – avrebbe chiesto a Ilary di sposarlo nel 2005) il settimanale Chi, diretto da Alfono Signorini. Che ricostruisce la situazione tra i due ed emerge come, in tutti questi mesi, Ilary Blasi avrebbe “protetto” l’ex marito.

A partire dal rapporto con i figli, infatti Dagospia – che cita Chi – spiega che se hanno preso parte ai festeggiamenti sarebbe anche grazie alla conduttrice: “che, nonostante tutto, ha sempre preservato l’immagine del padre ai loro occhi e li ha lasciati liberi di amarlo”, scrivono.

E, per quanto riguarda i tradimenti, il sito afferma che Ilary Blasi avrebbe creduto a Totti sino a quando non è arrivata la conferma che fosse in corso una relazione con Noemi Bocchi. Dall’altra parte invece, pare che quando i rumors parlavano di una frequentazione milanese della conduttrice, lui le abbia guardato il cellulare e abbia trovato solo messaggi in cui si accordava per vedere un’amica.

Dagospia ricostruisce anche il rapporto che i due spiegando che Ilary Blasi sarebbe “certa di aver supportato il marito”. Soprattutto nei momenti più difficili come la fine della carriera sportiva o la morte del padre dell’ex calciatore. Insomma da quanto emerge dal sevizio di Chi, anticipato da Dagospia, Ilary lo avrebbe protetto in più di un’occasione.

Ilary Blasi, il suo uso dei social

Un racconto delle sue giornate, tra famiglia, amici, giri per Roma. Ilary Blasi, da quando è uscito il comunicato disgiunto sulla seprazione da Francesco Totti, si è concessa molta più presenza social. E da lì emerge la narrazione di una donna che guarda avanti, che si dedica alle cose belle, agli affetti. Ma se, fino a pochi giorni fa, non aveva detto nulla di esplicito in merito alla sua vita personale, alla fine si è concessa una frecciatina. Lo ha fatto con ironia, ma anche in un giorno molto particolare: quello in cui sono uscite su Diva e Donna le prime foto di Francesco Totti e Noemi Bocchi insieme a una cena.

Un breve video che la vede dinnanzi a un negozio su cui campeggia la scritta Rolex. E per i ben informati la mente non può che correre all’intervista che Francesco Totti ha rilasciato al Corriere della Sera in cui affermava che la conduttrice aveva preso i suoi preziosi orologi dalla cassetta di sicurezza: “Non ha lasciato neanche le scatole o le garanzie. Alcuni Rolex sono di grande valore. Dice io glieli abbia regalati, ma se sono da uomo”, aveva affermato Totti.

Nel video Ilary ha taggato non solo Totti, ma anche Striscia la Notizia che le dedica delle imitazioni sulla faccenda degli orologi. Tanta Ironia e una frecciatina che non è passata innosservata. E non poteva essere altrimenti.