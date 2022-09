Aurora Ramazzotti “nasconde” il pancino. E lancia il trend del denim su Instagram

Fonte: IPA Aurora Ramazzotti baciata dal sole: il fascino della bellezza al naturale

Aurora Ramazzotti “nasconde” il pancino: su Instagram ha pubblicato una serie di scatti prima di recarsi allo spettacolare concerto di papà Eros all’Arena di Verona, lanciando anche uno dei prossimi trend di stagione, il denim, che tornerà protagonista questo autunno.

Aurora Ramazzotti, il pancino “nascosto” e il trend di stagione

Da quando la notizia della gravidanza di Aurora Ramazzotti è stata diffusa dal settimanale Chi, siamo tutti in attesa di uno scatto dove si possano intravedere le prime rotondità da mamma in dolce attesa. Ma l’influencer sta aspettando il momento giusto (e sicuramente lo scatto più adatto) per annunciare al mondo la bella notizia, senza però rinunciare a qualche selfie.

Aurora ha infatti pubblicato tra le sue storie di Instagram delle foto che nascondono sapientemente il pancino che comincia a crescere, sfruttando colori scuri e abiti morbidi per celare i primi indizi della sua prima gravidanza. La conduttrice si è scattata una foto allo specchio, indossando un mini dress nero non troppo attillato, coperto tra l’altro da una maxi camicia jeans, già trend della stagione in arrivo.

Il denim infatti sarà uno dei grandi protagonisti dell’autunno, e la Ramazzotti sta già facendo tendenza con la giacca di jeans – rigorosamente over – da copiare. Anche in fatto di make up l’influencer ci dà spunti interessanti: sempre tra le storie del suo profilo Instagram ha condiviso un selfie con un beauty look acqua e sapone. Nessun ombretto o eye-liner, niente mascara o fondotinta: ad attirare l’attenzione solo un velo di rossetto rosso sulle labbra, mettendo in evidenza la sua bellezza al naturale.

La Ramazzotti ha sfoggiato questo look in occasione del concerto all’Arena di Verona di papà Eros, che ha seguito direttamente dalla prima fila. Per padre e figlia si è trattato di un momento molto emozionante: mentre il cantante intonava il brano Sono cose della vita, è sceso tra gli spalti e si è avvicinato ad Aurora per darle un bacio, dando vita a un scena dolcissima.

Aurora Ramazzotti, le parole sulla gravidanza

Già da tempo circola la notizia della dolce attesa di Aurora Ramazzotti, diffusa dal settimanale Chi e confermata dopo poco dallo stesso direttore Alfonso Signorini, che aveva dichiarato: “Aurora credo sia molto arrabbiata. Ho saputo solo dopo aver dato la notizia che non aveva ancora superato il terzo mese. Se lo avessi saputo non avrei pubblicato la notizia, ma mi dicono che ora va tutto bene e che lei sia felicissima”.

Nel frattempo la stessa conduttrice sta cercando di mantenere il massimo riserbo sulla questione, senza fare accenno, nelle sue numerose apparizioni in pubblico, all’arrivo di un bebè. All’evento Il tempo delle donne aveva dichiarato: “Faccio molta fatica a proiettarmi nel futuro, tendo a vivere più nel presente. A volte quasi nel passato”. E si è augurata di “poter mettere su famiglia”.

La Ramazzotti sta seguendo il padre nelle prime tappe del suo tour mondiale, e a Siviglia, dove si è tenuto uno dei concerti della tournée del cantante, Aurora Ramazzotti ha risposto a una domanda diretta di un giornalista sulla sua gravidanza in modo laconico: “No comment. Rispettate il mio silenzio, ogni cosa a suo tempo”.