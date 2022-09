Aurora Ramazzotti, fuga a Roma con Goffredo: il pancino c’è (e si vede)

Fonte: IPA Aurora Ramazzotti baciata dal sole: il fascino della bellezza al naturale

È stato un weekend all’insegna dell’amore e degli affetti quello di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, che hanno trascorso il fine settimana a Roma per trascorrere qualche giorno insieme ai genitori di lui. La coppia è stata paparazzata dal settimanale Chi proprio nella Capitale: impossibile non notare, dagli scatti pubblicati dal magazine, il pancino di Aurora che comincia pian piano a lievitare, a conferma della notizia diffusa proprio dal giornale diretto da Alfonso Signorini.

Aurora Ramazzotti incinta: le foto col pancino in evidenza

Il pancino di Aurora Ramazzotti comincia a farsi notare: la figlia di Michelle Hunziker ed Eros è stata paparazzata dal settimanale Chi a Roma, dove ha trascorso lo scorso weekend con la famiglia del compagno Goffredo Cerza.

Aurora è stata pizzicata in compagnia dei suoceri e del fidanzato tra le strade di Roma: la conduttrice indossava un paio di pantaloni color caramello e un top nero corto, che le lasciava la pancia scoperta. Look sportivo ma di tendenza per la Ramazzotti, che ha completato l’outfit con delle sneakers, un cappellino con visiera e occhiali da sole con lenti a specchio.

A coprire il ventre una vistosa borsa griffata: i paparazzi però sono riusciti a immortalare delle immagini inequivocabili con il pancino che comincia a crescere, primo dolce indizio della gravidanza in corso. Certo, si tratta di rotondità appena accennate, ma che danno prova del lieto evento.

Accanto a lei non smette di essere al suo fianco Goffredo: sembra che i due siano sempre più inseparabili e – dicono voci di corridoio – pare che stiano cercando una casa più grande a Milano, visto l’arrivo di un bebè il prossimo anno. Nel frattempo però la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker e il compagno non hanno ancora ufficialmente confermato la dolce attesa: l’influencer continua a postare sui suoi profili social scatti in cui non appare inquadrato spesso il basso ventre, lasciando i fan e i follower ancora in sospeso, in attesa del dolce annuncio.

Aurora Ramazzotti, ancora nessuna conferma della gravidanza

Se le foto cominciano a destare pochi dubbi, da parte di Aurora Ramazzotti non è ancora arrivata la conferma della sua gravidanza. La conduttrice e creator si è presentata all’evento Il Tempo delle Donne, durante il quale ha dichiarato: “Faccio molta fatica a proiettarmi nel futuro, tendo a vivere più nel presente. A volte quasi nel passato”. Al contempo, però, si è augurata di “poter mettere su famiglia” senza, ancora una volta, fare alcun accenno alla dolce attesa.

Da quando è stata divulgata la notizia della sua gravidanza, Aurora non ha né confermato né smentito la cosa. Da parte sua solo un accenno in merito: in una Instagram stories dello scorso 30 agosto l’influecer ha scritto, in dialetto napoletano: “Non voglio parlare di niente perché ogni parola è solo rumore per chi non vuole capire”.

Lo scoop infatti è stato lanciato dal settimanale Chi proprio nella stessa data, che ha dedicato alcune pagine alla bella notizia. Da parte dei futuri genitori non è mai arrivato nessun commento, ma a confermare l’indiscrezione è stato Alfonso Signorini, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera: “Aurora credo sia molto arrabbiata. Ho saputo solo dopo aver dato la notizia che non aveva ancora superato il terzo mese. Se lo avessi saputo non avrei pubblicato la notizia, ma mi dicono che ora va tutto bene e che lei sia felicissima”.