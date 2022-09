Aurora Ramazzotti ignora i gossip sulla gravidanza e vola a Siviglia per papà Eros

Sceglie la strada del silenzio Aurora Ramazzotti. Sin da quando sono iniziate a circolare le voci che la danno incinta ha scelto di non commentare la cosa, ma anche di stare più lontana dai social. La frequenza con la quale aggiorna i propri fan si è ridotta rispetto a qualche mese fa, ma non in questi gironi che l’hanno vista prendere parte ad alcuni impegni. Per ultimo uno molto atteso: il concerto di suo papà Eros Ramazzotti a Siviglia. Così Aurora ha deciso di ignorare i gossip sulla gravidanza e di volare, insieme al fidanzato Goffredo Cerza, nella cittadina spagnola. Condividendo il tutto nelle sua storie Instagram.

Aurora Ramazzotti, vola da papà Eros e non pensa ai gossip

Il gossip su di lei impazza da qualche settimana. Complice il presunto acquisto di un test di gravidanza e, poi, lo scoop di Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, che ne ha annunciato la dolce attesa. Pare che tutto questo abbia reso “furiosa” Aurora Ramazzotti che, a parte una piccola iniziale frecciatina, non ha mai aperto bocca a riguardo.

Poi, solo qualche giorno fa, sono uscite nuove foto. Immagini che la riprendono di profilo e che ne ritraggono il “pancino”.

Ma è davvero incinta? Aurora Ramazzotti ha ignorato i rumors su di lei ed è volata a Siviglia. In questi giorni è stata occupata su diversi fronti lavorativi, ma ora si è presa qualche momento di pausa per sostenere il padre Eros Ramazzotti, che è stato protagonista di una première per il via al suo World Tour. E lei ha deciso di condividere le emozioni attraverso le storie del suo profilo Instagram. Nelle immagini la si vede in compagnia del fidanzato Goffredo Cerza pronta a partire, breve video che lei ha commentato con “carichissimi” e poi le loro mani strette, il volo verso Siviglia: veloci frame che raccontano la grande emozione di una figlia pronta a sostenere il proprio padre. Che poi è stato prontamente immortalato in una storia Instagram, insieme ad altri momenti speciali di una giornata importante. Che per Aurora si conclude con un breve video che riprende Eros sul palco che ringrazia il pubblico, mentre lei aggiunge: “Dico solo una cosa: venite a vederlo”.

Aurora Ramazzotti, la gravidanza non ancora confermata (né smentita)

“Ho saputo solo dopo che non aveva ancora superato il terzo mese. Se lo avessi saputo non avrei pubblicato la notizia, ma mi dicono che ora va tutto bene e che lei sia felicissima”. Così Alfonso Signorini ha confermato lo scoop di Chi in un’intervista rilasciata di recente al Corriere della Sera, e ha fatto anche un mea culpa per aver dato la notizia troppo presto. E se da lui arrivano conferme (anche con la pubblicazione successiva di immagini che mostrano le prime rotondità del ventre) dalla diretta interessata non sono arrivate conferme, ma neppure smentite.

A quanto pare i futuri nonni Eros e Michelle Hunziker sarebbero felicissimi e il parto potrebbe avvenire a gennaio. Tante informazioni che – per il momento – non hanno trovato riscontro ufficiale. Aurora continua con la sua vita: ha preso parte a Il tempo delle donne (dove, tra le altre cose ha dichiarato: “Faccio molta fatica a proiettarmi nel futuro, tendo a vivere più nel presente. A volte quasi nel passato”. E si è augurata di “poter mettere su famiglia”), poi ha trascorso un fine settimana nella Capitale insieme ai parenti del suo storico fidanzato. E ora, sempre con lui, è volata a Siviglia per sostenere il papà. Aurora prima o poi dirà qualcosa? Non ci resta che attendere.

