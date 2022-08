Goffredo Cerza, chi è e cosa fa il fidanzato di Aurora Ramazzotti

Al fianco di Aurora Ramazzotti, da ormai diversi anni, c’è lui: Goffredo Cerza. Di lui non si conosce molto: se da una parte la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è abituata a stare sotto i riflettori, non possiamo dire lo stesso del suo compagno. Originario di Roma, Cerza ha studiato Ingegneria e in seguito Marketing, e non ha seguito le orme della sua famiglia, che invece lavora in ambito medico.

Chi è Goffredo Cerza

Fidanzato storico di Aurora Ramazzotti, classe 1996 – è nato il 19 gennaio – nonostante la fama, raggiunta dalla relazione con la showgirl, è sempre stato piuttosto riservato e attento alla sua vita privata. Estremamente legato alla madre – sul suo profilo su Instagram non mancano dediche molto dolci – ha una sorella, Carolina, che lo ha reso zio di una bambina.

Francesca Romana Malato è la mamma di Goffredo, e lavora nel settore sanitario: è la manager di un poliambulatorio specialistico a Roma. Fabio Cerza, invece, è uno dei più famosi specialisti in Ortopedia e Traumatologia della Capitale. La sorella è una biologa molecolare.

Cosa fa Goffredo Cerza: gli studi e la carriera

Non è facile seguire le orme della propria famiglia, e non è nemmeno scontato. Ognuno ha hobby e passioni, ed è proprio questo un tratto caratteristico di Goffredo Cerza, che, dopo il diploma conseguito alla Marymount International School di Roma, ha scelto di lasciare l’Italia e di continuare gli studi a Londra. Il suo obiettivo? Laurearsi alla University of London in Ingegneria Elettrica.

In seguito alla laurea, non ha voluto fermare gli studi, tutt’altro: ha preso la decisione di conseguire un master in International Business studiando alla Hult International Business School. Il rientro in Italia è avvenuto in concomitanza con la Pandemia di Covid-19, non prima di essersi formato come Marketing Manager e Business Analyst.

Oltre a una innata passione per i numeri e per il marketing, Goffredo Cerza ha un “debole” per lo sport e il fitness. Quando è tornato in Italia, ha deciso di stabilirsi a Milano e non di volare a Roma. Qui ha trovato ulteriormente la sua dimensione lavorativa, poiché ha deciso di fondare Kingcerz Fitness: è più di una pagina web e un profilo social, dal momento in cui propone dei veri e propri programmi personalizzati di allenamento.

La storia d’amore con Aurora Ramazzotti: come si sono conosciuti

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, dopo cinque anni insieme, sono in attesa del loro primo figlio. Ma come è nata la loro storia d’amore? Una persona in particolare ha avuto un “peso” decisivo nell’incontro: l’amica di sempre di Aurora, Sara Daniele, che abitava a Londra proprio quando c’era anche Goffredo.

La scintilla è nata sin subito: dopo la frequentazione, Goffredo e Aurora sono usciti allo scoperto. Da allora abbiamo avuto modo di seguirli nei loro viaggi, una passione che condividono, e non si sono mai lasciati. Immancabili le dediche su Instagram, cariche di romanticismo. L’amore giovanile si è trasformato in qualcosa di più: un amore maturo, in grado di resistere alle intemperie e agli ostacoli della vita.