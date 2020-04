Leonardo Pieraccioni si scatena su Tik Tok con la figlia Martina. E lei è identica a Laura Torrisi

editato in: da

Leonardo Pieraccioni si scatena su Tik Tok con la figlia Martina, nata dal suo amore per Laura Torrisi. Un video divertente che ha conquistato tutti e che mostra la grande intesa fra il suo papà e la piccola che è identica alla sua mamma. Nella clip il regista balla insieme alla bambina di 9 anni e sembra divertirsi molto, con tanto di occhiali da sole e mosse ben studiate.

Pieraccioni si è lasciato conquistare dal social del momento che sta spopolando fra i più giovani. Una mania che ha contagiato moltissimi vip, da Barbara D’Urso a Giulia De Lellis, sino a Francesco Totti. Proprio qualche giorno fa l’ex calciatore aveva sorpreso i fan pubblicando un video in cui si scatenava insieme ai figli Isabel, Cristina e Chanel. La secondogenita di Ilary Blasi – capelli biondi e passione per il ballo come la sua mamma – è infatti una tik toker molto famosa e con un grande seguito.

A 9 anni la piccola Martina è già una ballerina provetta, a suo agio di fronte alla telecamera e sembra pronta a seguire le orme dei genitori. La bambina è simpatica e dinamica come Pieraccioni, ma anche dolcissima come la Torrisi. Un amore, quello fra l’attrice e il regista, nato sul set di Una moglie bellissima, e coronato dall’arrivo di una figlia nel 2010. La coppia si è separata nel 2014, ma di fatto Laura e Leonardo sono rimasti sempre uniti per amore di Martina.

Oggi hanno un ottimo rapporto e sono riusciti a crescere serenamente la loro bambina. La piccola aveva già conquistato il pubblico qualche mese fa quando, durante una puntata di Amici Celebrities, aveva fatto una sorpresa a Laura Torrisi, concorrente nello show della De Filippi, con la complicità di Pieraccioni.

“È bella come il sole, è tutta la mamma”, aveva raccontato qualche tempo fa Pieraccioni a Silvia Toffanin, ospite di Verissimo. Leonardo aveva anche parlato del grande talento della figlia per la recitazione. “Martina è bravissima, un piccolo talento – aveva svelato, parlando della sua partecipazione a un film del regista -. La scena l’ha fatta alla prima e l’ha fatta benissimo”.