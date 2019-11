Barbara D’Urso sbarca su Tik Tok. E spunta Denis Dosio

editato in: da

Barbara D’Urso sbarca su Tik Tok grazie a Denis Dosio e conquista tutti. La conduttrice è ormai sempre più social e, dopo aver fatto il pieno di follower su Instagram e Facebook, è pronta a conquistare una nuova piattaforma. Si tratta di Tik Tok, un social network molto diffuso fra i giovani che da qualche tempo è arrivato anche in Italia e sta contagiando tantissimi vip.

Merito di video brevissimi in cui si possono usare effetti particolari, ma soprattutto ballare e cantare al ritmo dei più grandi successi del momento. E Barbara D’Urso, amante del ballo, non si è lasciata sfuggire l’occasione per girare qualche clip da mostrare ai suoi fan.

L’esordio su Tik Tok è arrivato nel corso dell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso. Ancora una volta la conduttrice ha affrontato moltissimi temi diversi. Fra gli ospiti in studio Clizia Incorvaia, che ha parlato dell’ex Francesco Sarcina, ma anche la madre della presunta sorella segreta di Elettra Lamborghini. Fra i personaggi che sono intervenuti nel programma c’era pure Denis Dosio.

18 anni e migliaia di follower, Denis è una star di Instagram. Il suo nome è legato a quello di Luca Vitozzi, il suo migliore amico che lo scorso anno provò a entrare nel reality Il Collegio, ma non riuscì a passare il test iniziale. Da allora la popolarità di Dosio è aumentata a dismisura, complici dei video molto divertenti che posta sulle Stories di Instagram e su Youtube.

Ad accorgersi di lui anche Barbara D’Urso che l’ha invitato più di una volta a Pomeriggio Cinque e l’ha voluto anche nel salotto di Live – Non è la D’Urso. Ed è proprio qui, fra una pubblicità e l’altra, che Denis ha insegnato alla conduttrice come pubblicare video su Tik Tok.

“Mentre c’era la pubblicità mi ha chiamato per fare una foto e ho visto che aveva Tik Tok come applicazione sul telefono – ci ha svelato Denis -. Mi ha detto che non lo sapeva usare, allora ho preso il cellulare e le ho insegnato. Abbiamo fatto due video: uno con una canzone e uno in cui si presentava”.