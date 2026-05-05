Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos Le migliori pedane vibranti da comprare

Ma la pedana vibrante funziona davvero? L’estate si avvicina e tutti stiamo cercando, più o meno, di correre ai ripari per affrontare la tanto temuta e detestata prova costume. E spesso, ammettiamolo, il sogno di gambe leggere, toniche e stupende sembra piuttosto lontano.

La pedana vibrante per dimagrire: come funziona

Per questo ho iniziato a interessarmi alla pedana vibrante che, forse complici le mie ricerche, ha iniziato ha comparire sempre più spesso nei video di Tik Tok. Scrollando sui social ti sarà sicuramente capitato di vederla. Si tratta di una piattaforma rialzata che, una volta accesa, emette delle vibrazioni. L’unica cosa che devi fare è posizionarti sopra, svolgendo degli esercizi come squat oppure piccoli affondi.

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Pedana vibrante Weight World Pedana vibrante con elastici fitness

Pedana vibrante Merach Pedana vibrante per modellazione muscolare

Secondo alcuni creator aiuterebbe a tonificare le gambe, migliorare il recupero muscolare dopo un allenamento e favorire il drenaggio dei liquidi, eliminando cellulite e buccia d’arancia. Insomma, un potentissimo alleato per la remise en forme di primavera che in più su Amazon ha prezzi davvero stracciati.

Torniamo però alla domanda iniziale: funziona davvero per tonificare le gambe e rassodare? La risposta è più articolata di un semplice sì o no. Per prima cosa è importante sottolineare che non fa miracoli e che non può in alcun modo sostituire un allenamento in palestra. Dunque, se sogni di dimagrire senza fare nulla questa non sarà la soluzione. Attenzione però, perché la pedana vibrante può diventare un ottimo alleato se vuoi perdere peso e rassodarti, aggiungendosi al normale allenamento che fai in sala pesi o a qualsiasi corso fitness.

Se vuoi allenarti a casa, ad esempio, puoi usarla per rendere più efficaci squat e affondi, salendoci sopra. È utilissima per migliorare l’equilibrio, spingendo il corpo a restare saldo durante le vibrazioni e rafforzando di conseguenza il core, fondamentale per una buona postura. In più stimola il drenaggio linfatico e il flusso sanguigno, favorendo la circolazione.

Il consiglio è quello di svolgerci sopra attività fisiche anche complesse, come stretching, yoga o pilates, sfruttando la vibrazione della pedana per attivare meglio i muscoli durante gli esercizi.

Provarla poi è davvero un’esperienza particolare. Inizialmente proverai una sensazione strana, sentendo il corpo oscillare e un formicolio lieve su tutto il corpo. Aumentando i livelli di velocità potrai poi sperimentare meglio il potere della pedana vibrante. Avvertirai infatti un forte formicolio, soprattutto sulle gambe, segno che il flusso sanguigno sta aumentando.

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Pedana vibrante Bluefin Pedana vibrante con manici

La tendenza che arriva da Tik Tok dunque non solo ci piace, ma è anche da provare. Certo, non risolverà tutti i problemi, ma potrebbe rivelarsi il prodotto svolta per tornare in forma in poco tempo e senza nemmeno troppi sforzi. D’altronde sul fatto che possa aiutare a dimagrire non ci sono dubbi. Le vibrazioni causano infatti la termogenesi, un meccanismo corporeo che consente di accelerare il metabolismo.

The European Journal of Obesity qualche anno fa ha studiato l’uso delle pedane vibranti sulla perdita di peso. I risultati hanno mostrato che questo allenamento, se sommato ad una dieta ipocalorica, può portare ad una perdita di peso pari al 5-10%.

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