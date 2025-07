Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

iStock Analisi dei capillari delle gambe

La maggior parte delle donne può riscontrare la presenza di capillari scuri sulle gambe, conosciuti anche come teleangectasie. Queste piccole venuzze possono comparire con l’età, ma anche a causa di predisposizione genetica o per stili di vita sedentari, sovrappeso e squilibri ormonali. Nonostante non sia un fenomeno pericoloso per la salute, può generare comunque disagi e insicurezza a livello psicologico, soprattutto in vista della prova costume. Fortunatamente, in commercio esistono numerose creme e gel studiati per stimolare la microcircolazione e migliorare il benessere delle gambe. Pur non essendo rimedi risolutivi, agiscono comunque andando a migliorare l’aspetto dei capillari superficiali e, soprattutto, rinfrescano e alleggeriscono le gambe durante le calde giornate estive.

Creme per capillari visibili: come sceglierle e quali sostanze sono utilizzate

Migliorare il benessere del microcircolo è possibile con specifiche formulazioni da massaggiare sulle gambe. Questi rimedi aiutano a migliorare la circolazione venosa e linfatica, a rinforzare le pareti vasali, ma anche a ridurre gonfiore e pesantezza delle gambe. Inoltre, molti di questi prodotti vengono conservati in frigo e quando sono spalmati sulle gambe donano un senso di freschezza e sollievo immediato. Quali sono gli ingredienti attivi contenuti in tutte le creme per i capillari?

Escina: si tratta di un potente attivo di origine vegetale ricavato a partire dall’ippocastano. La molecola aiuta a rinforzare le pareti dei vasi sanguigni e quindi agisce da potente agente venotonico.

si tratta di un potente attivo di origine vegetale ricavato a partire dall’ippocastano. La molecola aiuta a rinforzare le pareti dei vasi sanguigni e quindi agisce da potente agente venotonico. Amamelide: altra sostanza di origine naturale con potere astringente e lenitivo, utile per offrire un sollievo immediato alle gambe stanche.

altra sostanza di origine naturale con potere astringente e lenitivo, utile per offrire un sollievo immediato alle gambe stanche. Centella asiatica: l’estratto vegetale stimola la produzione di collagene, ma favorisce anche il drenaggio dei liquidi in eccesso.

l’estratto vegetale stimola la produzione di collagene, ma favorisce anche il drenaggio dei liquidi in eccesso. Mirtillo nero: frutto ricco di antociani ad azione antiossidante e migliorativi dell’elasticità capillare.

frutto ricco di antociani ad azione antiossidante e migliorativi dell’elasticità capillare. Rusco: altra molecola che aiuta a ridurre gonfiore e infiammazione dei tessuti.

altra molecola che aiuta a ridurre gonfiore e infiammazione dei tessuti. Mentolo ed eucalipto: attivi con effetto rinfrescante.

Per scegliere la crema più adatta alle proprie esigenze bisogna considerare quali attivi sono contenuti all’interno della formulazione, in che quantità e quale tollerabilità hanno sulla pelle. Altri fattori importanti da tenere in considerazione sono la texture (gel acquoso o crema più densa) e l’eventuale presenza o assenza di parabeni e siliconi.

Le migliori creme per capillari visibili

Di seguito sono elencati 5 tra i migliori prodotti topici da applicare sulle gambe per ridurre i capillari visibili e migliorare il benessere complessivo delle gambe:

Corradini Crema Gambe con Ippocastano e Amamelide

Si tratta di una crema naturale e ricca di estratti come quello di ippocastano, amamelide, centella e rusco. Questo mix sinergico di fitocomplessi dona sollievo alle gambe affaticate e stanche. L’applicazione quotidiana favorisce la compattezza cutanea e aiuta a migliorare l’aspetto dei capillari visibili.

Linfadren Gel Gambe Linfodrenante

Questo prodotto in gel è pensato per andare stimolare il drenaggio linfatico e venoso. La formula contiene escina, rusco e mentolo, per un effetto freddo immediato in grado di alleviare la pesantezza e migliora la microcircolazione periferica. Ottimo da utilizzare d’estate o dopo l’attività fisica.

Ritalia 500ml Crema

Formulazione completa con estratti naturali di arnica, centella asiatica, mirtillo e mentolo. Il rimedio agisce in profondità per alleviare i segni di affaticamento e tonificare le pareti venose, migliorando visibilmente l’aspetto della pelle e, a lungo andare, anche degli antiestetici capillari visibili.

Offerta Ritalia 500ml Crema Crema rinfrescante e tonificante

VOKY Gel Gambe Varicose e Capillari

Adatta all’uso quotidiano, anche post-allenamento, questa formula combina menta, Centella asiatica ed estratti di vite rossa per migliorare la circolazione e ridurre l’inestetismo dei capillari. La texture realizzata in gel acquoso la rende perfetta per un rapido assorbimento cutaneo, che non macchia o unge i tessuti.

Nuvo Crema Rinfrescante Gambe

Questa speciale formulazione cremosa da spalmare sulle gambe combina eucalipto, mentolo, vite rossa e mirtillo per un effetto freddo immediato e un supporto efficace nei confronti della microcircolazione. Il prodotto è ideale per chi cerca una soluzione defaticante e rigenerante da applicare in modo quotidiano.

Nuvo Crema Rinfrescante Gambe Refrigerante per capillari e stanchezza

Come e quando applicare queste creme

Per utilizzare nel modo più giusto le creme per capillari e gambe stanche, è necessario rispettare i seguenti consigli:

Quando usarle : la mattina appena svegli e la sera con un bel massaggio defaticante, soprattutto nei periodi caldi o in caso di affaticamento.

: la mattina appena svegli e la sera con un bel massaggio defaticante, soprattutto nei periodi caldi o in caso di affaticamento. Come applicarle : con movimenti dal basso verso l’alto, per favorire il ritorno venoso e quindi evitare il ristagno di liquidi all’interno dei tessuti.

: con movimenti dal basso verso l’alto, per favorire il ritorno venoso e quindi evitare il ristagno di liquidi all’interno dei tessuti. Per quanto tempo : l’importante è mantenere una certa costanza nell’applicazione del prodotto in gel o crema. Pur offrendo un sollievo immediato alle gambe e una piacevole sensazione di fresco, sono necessarie almeno 4-6 settimane per risultati visibili sul microcircolo e sui capillari visibili.

: l’importante è mantenere una certa costanza nell’applicazione del prodotto in gel o crema. Pur offrendo un sollievo immediato alle gambe e una piacevole sensazione di fresco, sono necessarie almeno 4-6 settimane per risultati visibili sul microcircolo e sui capillari visibili. Combinazione sinergica: per avere i migliori risultati è necessario utilizzare calze a compressione graduata, come Relaxsan 820 Calzini Unisex cotone compressione graduata 18-22 mmHg. Inoltre, può essere utile aggiungere esercizio fisico leggero, idratazione costante e massaggi linfodrenanti. Molto importante è anche la tipologia di alimentazione che si segue, che dovrebbe evitare l’assunzione di alimenti troppo salati, zuccheri semplici e preferire invece vegetali e alimenti ricchi di antiossidanti.

