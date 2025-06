Gambe gonfie in estate? L’olio di magnesio è la soluzione veloce per sentirle leggere e in forma

Se anche voi avete una sensazione di pesantezza alle gambe a fine giornata, ecco la soluzione che fa per voi, l'olio di magnesio, l'alleato perfetto per alleggerire le gambe in estate

Fonte: iStock L'olio di magnesio è l'alleato per le gambe da provare in estate

Con l’aumento delle temperature, il corpo può iniziare a soffrire di alcune problematiche dovute proprio al caldo, come l’aumento o l’abbassamento della pressione, la disidratazione, il senso di spossatezza e fino alla sensazione, soprattutto a fine giornata, di avere le gambe gonfie e pesanti, un effetto causato solitamente dalla cattiva circolazione. Un fastidio che può essere occasionale ma che può anche presentarsi in modo sistematico durante questa stagione calda. Ed ecco che è proprio in questi momenti che serve un aiuto in più per alleggerire le gambe e donargli il giusto benessere. Un prodotto come l’olio di magnesio.

Cos’è l’olio di magnesio

Un essenziale per il corretto funzionamento del corpo, e che è importante avere nelle giuste quantità, assumendolo attraverso l’alimentazione o sotto forma di integratori. Ma che utilizzandolo come un olio da massaggio, è in grado di alleggerire le gambe dalla sensazione di pesantezza, rilassando la muscolatura, favorendo la circolazione e alleviando le fatiche che la parte ha sopportato durante queste calde giornate.

Ma cos’è esattamente l’olio di magnesio? Partiamo con il dire che il magnesio è un minerale essenziale per il nostro corpo, che fa parte di tanto citati sali minerali di cui il nostro organismo ha bisogno e di cui spesso si va in carenza, soprattutto in estate quando per il caldo si suda di più perdendo liquidi e tutto ciò che si trova in essi.

Quando si parla di olio di magnesio, quindi, si fa riferimento a un olio a base di questo minerale. Ma attenzione, non è un olio vero e proprio ma si tratta di cloruro di magnesio disciolto in acqua. Proprio per questo non si usa come un idratante, perché di fatto non lo è, ma viene utilizzato con lo specifico scopo di agire sulle zone che si sentono pesanti e/o contratte, come le gambe, i piedi ma anche le articolazioni.

Perché utilizzare l’olio di magnesio

Oltre al classico rimedio del sollevare le gambe in alto per riattivare la circolazione a fine giornata, quindi, per ridurre il gonfiore e donare un immediata sensazione di sollievo e leggerezza alla parte, ecco che l’olio d magnesio risulta un alleato perfetto con cui eseguire degli automassaggi che aiuteranno la parte a drenare i liquidi accumulati, sgonfiarsi e ritornare al benessere tanto desiderato.

Un prodotto che potete vaporizzare sulla parte, e che potete favorire nell’azione effettuando, prima di applicarlo, un’esfoliazione della pelle, con un leggero dry brushing utile a migliorare e facilitare l’assorbimento dell’olio.

Come si usa l’olio di magnesio per alleggerire le gambe

Un prodotto dall’altissima efficacia e anche molto semplice da utilizzare. Per ottimizzare i benefici dell’olio di magnesio, infatti, è bene applicarlo effettuando dei movimenti simili al massaggio linfodrenante, stimolando i linfonodi del collo se lo si vuole fare in modo completo (ma che richiede più tempo) o focalizzandosi solo sugli arti inferiori.

In questo caso, quindi, dovrete applicare l’olio di magnesio dove necessario e partire dai piedi, stimolandoli con movimenti profondi e regolari, arrivando poi alle caviglie e proseguendo verso l’alto fino a raggiungere le cosce.

Un massaggio delicato, che può durare pochi minuti se non avete molto tempo ma che, per un effetto ottimale, dovrebbe proseguire per 15/20 minuti. E completando il tutto con una bella crema idratante dall’effetto rinfrescante, che doni massimo benessere alle gambe e una sensazione di leggerezza unica.

