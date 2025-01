Il massaggiatore per gambe (ora in offerta) è l’oggetto dei desideri che dovresti regalarti

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Massaggiatore per gambe

Il segreto per avere gambe leggere, sgonfiare e rilassare i muscoli? È il massaggiatore per gambe, uno strumento che garantisce massaggi come quelli di un professionista e ora è anche scontato su Amazon.

Stiamo parlando del massaggiatore Renpho, che conta oltre 20.000 recensioni, quasi tutte positive. A colpire è soprattutto l’efficacia di questo prodotto che consente di alleviare il gonfiore che spesso si verifica agli arti inferiori, migliorando la circolazione ed eliminando quel senso di pesantezza e stanchezza.

Il costo? Meno di 100 euro grazie allo sconto offerto da Amazon, per un prodotto che promette grandi risultati.

Come massaggiare le gambe per riattivare la circolazione

Dopo una giornata trascorsa in piedi oppure nella stessa posizione (spesso seduta) può capitare di sentire le gambe stanche, gonfie e pesanti. Colpa della circolazione che in questi casi rallenta, provocando ristagni di liquidi e, di conseguenza, dolore.

La soluzione è effettuare un massaggio che consenta di riattivare la circolazione al meglio, rendendo le gambe leggere. Per essere efficace il massaggio dovrà partire dalle caviglie, risalendo poi verso le ginocchia sino ad arrivare all’altezza dell’inguine per favorire al massimo il ritorno venoso.

Si tratta di una pratica per permette di ridurre affaticamento e stanchezza, migliorando la salute e l’aspetto delle gambe. Massaggi di questo tipo vengono praticati dagli esperti nei centri specializzati, ma hanno, ovviamente, un costo piuttosto alto.

Che fare se si ha bisogno di un massaggio per riattivare la circolazione a casa? La soluzione è un massaggiatore per gambe. Un dispositivo semplice da utilizzare, leggero ed efficace che si può sfruttare ovunque e in completa sicurezza.

Lo dimostrano le tantissime recensioni del massaggiatore Renpho, apprezzato per la sua estrema efficacia e per la capacità di regalare un massaggio che elimina gonfiori, fastidi e dolore.

Come usare il massaggiatore per gambe

Usare il massaggiatore per gambe è semplicissimo. Per prima cosa trova un luogo in cui effettuare il massaggio, che sia sul divano, su una sedia oppure sul letto. Poi indossa i vari involucri per i polpacci, i piedi e le cosce. Ricordati di regolare le chiusure in base alle tue esigenze, senza stringere troppo.

Quando sarai pronta non ti resterà che collegare il controller e attaccare il dispositivo alla corrente per farlo partire. Scegli l’intensità che preferisci, da debole sino a forte, e goditi il tuo massaggio.

Cosa fa il massaggiatore elettrico

Il massaggiatore per gambe non è altro che un dispositivo a compressione d’aria. Possiede otto airbag per massaggiare piedi, cosce e polpacci, semplicemente gonfiandosi e sgonfiandosi a intermittenza per rilassare i muscoli.

Nello specifico il massaggiatore Renpho offre ben 6 modalità di massaggio e 4 livelli di intensità per trovare la giusta combinazione di base alle proprie preferenze.

Le dimensioni si possono inoltre modificare usando le cinghie in velcro, adattando il dispositivo a qualsiasi taglia di piede, ma anche alla circonferenza di cosce e polpaccio.

Gli airbag inoltre si possono usare separatamente, consentendo di massaggiare anche solo una zona oppure usandoli per le braccia anziché per le gambe.

Il dispositivo possiede inoltre un timer di spegnimento automatico di 20 minuti per garantire un uso sicuro e prevenire l’eventuale surriscaldamento.

Il bello è che puoi portare il massaggiatore per gambe dove vuoi, usandolo a casa, ma anche in vacanza oppure in ufficio per rilassare le gambe con un massaggio favoloso.

Cosa fare e cosa non fare dopo un massaggio

Ma cosa fare dopo un massaggio alle gambe e cosa – invece – non fare? Per prima cosa impara a rilassarti. Dopo ore in cui hai messo a dura prova le tue gambe, il massaggiatore ti regalerà una sensazione piacevole di leggerezza.

Goditi quel momento e non alzarti subito appena hai terminato, ma resta qualche secondo stesa, attendendo. Quando ti sarai ripresa cerca di tenerti idratata, assumendo dell’acqua oppure del tè. Se ne senti il bisogno fai anche uno spuntino: ti aiuterà a mantenere alti i livelli di zucchero nel sangue.

Evita invece di fare dei pasti troppo pesanti prima di usare il massaggiatore per gambe, inoltre non è consigliabile assumere caffeina oppure alcolici prima e dopo il trattamento. Rischieresti infatti di annullare totalmente i benefici, tornando a combattere con le gambe pesanti. Terminato il massaggio cerca sempre di rilassarti.

Quanto deve durare un massaggio alle gambe

La domanda che si fanno in tanti è: quanto deve durare un massaggio alle gambe per essere efficace? Il consiglio è quello di effettuare un trattamento che duri circa 20 minuti, proprio per questo il massaggiatore Renpho, con il suo timer e lo spegnimento automatico, è perfetto.

Se vuoi avere dei benefici di lunga durata ricordati di essere abbastanza costante, effettuando il massaggio almeno due o tre volte a settimana in base ai tuoi impegni. Diventerà, con il tempo, un piacevole break per regalarti una coccola tutta per te!

