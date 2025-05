Gambe gonfie e affaticate? Scopri le creme per la circolazione più efficaci per un’immediata sensazione di leggerezza e benessere.

Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

Fonte: iStock Gambe gonfie e creme utili

Le gambe gonfie sono un problema molto comune per la popolazione e colpiscono principalmente coloro che passano una giornata in piedi o restano per troppo tempo seduti nella stessa posizione. Questa problematica è accompagnata da sensazione di pesantezza alle gambe, formicolio e dolori, ma anche gonfiore e affaticamento nel camminare. Sono molteplici le cause che possono portare al gonfiore delle gambe e spesso sono associate a malfunzionamenti della circolazione sistemica o linfatica. Per fortuna, esistono numerose creme e gel che possono essere applicate sulle gambe per migliorare il microcircolo ed evitare il ristagno di liquidi all’interno delle gambe. Queste formulazioni contengono principi vasotonici e vasoprotettivi a base di estratti vegetali lenitivi e antinfiammatori. In questa guida si analizzeranno i migliori prodotti topici presenti sul mercato con tutte le loro caratteristiche utili a sgonfiare le gambe.

Prodotti per gambe gonfie: come sceglierli e quali sostanze utilizzare

Per acquistare i giusti prodotti per le gambe gonfie è necessario conoscere le sostanze naturali che possono essere presenti al loro interno e le loro proprietà:

Attivi vasoprotettori

Si tratta di sostanze come l’estratto di rusco o di escina, in grado di favorire il tono dei vasi e ridurre così la permeabilità capillare responsabile del gonfiore e degli edemi. Anche la Centella asiatica è fondamentale per rinforzare le pareti dei vasi e dei capillari e migliorare così la microcircolazione sistemica.

Attivi drenanti e antiedema

Per sgonfiare le gambe è necessario che le formulazioni medicali contengano anche estratti di ippocastano e hamamelis. Queste sostanze di origine vegetale permettono di ridurre il ristagno dei liquidi nei tessuti, di lenire l’infiammazione e di favorire così il drenaggio linfatico. Tra le altre sostanze utili per ridurre la ritenzione idrica trovano spazio anche caffeina e teobromina.

Attivi rinfrescanti

Una delle caratteristiche principali di gel e delle creme da applicare sulle gambe per arrecare un sollievo immediato è la loro capacità di donare un effetto rinfrescante. Sostanze come il mentolo o l’eucalipto sono essenziali per conferire questa piacevole sensazione e alleggerire così il senso di pesantezza delle gambe. La maggior parte di queste formulazioni è presente all’interno di gel su base acquosa, che possono essere conservati anche all’interno del frigo.

Forma di veicolazione

Al di là degli attivi e degli ingredienti naturali utilizzati per lenire, sgonfiare o rinfrescare le gambe, è di fondamentale importanza comprendere anche la tecnologia di veicolazione. Esistono formulazioni topiche-dermatologiche a base di liposomi o nanoparticelle, che permettono di migliorare la penetrazione degli attivi all’interno dell’epidermide, rendendoli così più efficaci.

I migliori prodotti per sgonfiare le gambe

Di seguito cinque prodotti da applicare sulle gambe gonfie disponibili su Amazon, selezionati in base ai loro ingredienti e alla loro efficacia:

Histomer Gel Freddo Gambe Gonfie

Gel rinfrescante a rapido assorbimento, formulato con estratto di ippocastano e mentolo. Agisce in profondità per stimolare il microcircolo, drenare i liquidi in eccesso e donare una sensazione di leggerezza immediata. Ideale dopo una lunga giornata in piedi.



Histomer Gel Freddo Gambe Gonfie Ippocastano e mentolo per gambe leggere

Nuvo Gel Rinfrescante Caviglie e Gambe

Con olio essenziale di eucalipto, mirtillo e rusco, questo gel tonificante favorisce il microcircolo e allevia il senso di pesantezza. La sua texture leggera si assorbe in un attimo, garantendo una freschezza duratura anche dopo lo sport.



PHYTODOXIA PhytoLegs Gel 200 ml

Questo gel ad azione drenante unisce estratti di ippocastano, centella asiatica e alga rossa per migliorare la circolazione venosa e linfatica. L’effetto freddo e la sua formulazione non grassa ne consentono l’uso frequente, anche sotto calze o pantaloni.



Affaticati Gel Rilassante e Defaticante

Prodotto biologico con estratti vegetali di arnica, menta piperita e camomilla. Questo gel unisce proprietà antinfiammatorie e rinfrescanti per lenire i muscoli affaticati e contrastare il gonfiore, regalando una piacevole sensazione di sollievo.



Omniven Gel Effetto Diosmina

A base di diosmina ed escina, favorisce il tono venoso e riduce la permeabilità capillare. La sua texture in gel garantisce un rapido assorbimento, ideale per chi cerca un supporto mirato contro la pesantezza e la fragilità capillare.



Quando e come usarli

Per ottenere il massimo beneficio da queste creme e gel per gambe gonfie, bisogna applicarli mattina e sera sulle zone interessate (coscia, polpacci, caviglie e pianta del piede), massaggiando con movimenti circolari dal basso verso l’alto per favorire il drenaggio linfatico.

Tali formulazioni possono essere usate anche dopo l’attività fisica o dopo una giornata trascorsa in piedi: basterà stendere uno strato sottile di prodotto e lasciare asciugare, quindi indossare le calze o i pantaloni.

Un altro utilizzo di tali formulazioni topiche è quello estivo, per favorire il benessere delle gambe colpite dall’eccesso di calore e dalle temperature elevate. Anche le persone che hanno problemi di gonfiore alle gambe in seguito a lunghe tratte aeree possono trovare giovamento dall’applicazione di tali creme o gel.

In caso di gonfiore eccessivo si può ripetere l’applicazione a metà giornata per un’ulteriore azione rinfrescante e decongestionante. Per un risultato duraturo, abbinare l’applicazione topica a brevi passeggiate o semplici esercizi di sollevamento del tallone per stimolare ulteriormente la circolazione. Possono essere abbinati anche integratori e prodotti salute e base di flavonoidi, come la disomina e l’escina, che agiscono dall’interno per rinforzare le pareti capillari e il microcircolo.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.