Laura Torrisi e Pieraccioni di nuovo insieme sul set, complicità e stima tra i due ex

Era il 2007 e al cinema usciva Una moglie bellissima, film di Leonardo Pieraccioni con protagonista la splendida Laura Torrisi, giovane e prorompente ragazza che si era fatta notare per la sua partecipazione al Grande Fratello nell’edizione del 2006, quando ad entrare nella Casa erano giovani sconosciuti, ancora estranei al mondo dello spettacolo.

Grazie a quel film, la Torrisi venne consacrata sul grande schermo e per lei si aprirono le strade del mondo della recitazione. Leonardo e Laura, dopo aver lavorato insieme, iniziarono anche una relazione sentimentale lontano dai riflettori che portò alla nascita di Martina, la loro unica figlia, che oggi ha 9 anni.

E proprio per amore di Martina, nonostante la loro relazione sembrerebbe finita, Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi continuano a vivere uno accanto all’altra, alle porte di Firenze. Molto attenti alla loro vita privata, delle loro frequentazioni si sa poco e c’è chi giura che entrambi siano in questo momento single.

Secondo il settimanale Diva e Donna, però, i due potrebbero di nuovo tornare insieme sul set: Laura Torrisi sarebbe la protagonista del nuovo film di Leonardo Pieraccioni, in cantiere per il 2021. Per lei, che proprio pochi giorni fa ha compiuto 41 anni, questo progetto sarebbe l’occasione per rimettersi in gioco professionalmente, dopo l’esperienza positiva dell’anno scorso come concorrente di Amici Celebrities.

Pare inoltre che questa non sarebbe la prima volta che Pieraccioni cerca di tornare a lavorare con Laura: Leonardo avrebbe infatti proposto alla Torrisi di partecipare, dopo la prima esperienza, a uno dei suoi ultimi film Se son rose, ma l’offerta sarebbe stata gentilmente declinata dall’ex.

Ora invece qualcosa deve essere cambiato, perché secondo il settimanale, Leonardo sarebbe riuscito ad avere di nuovo Laura Torrisi come interprete della sua prossima pellicola. La nuova collaborazione sarebbe la dimostrazione di come si possano costruire buoni rapporti nel tempo: l’amore – ammesso che sia finito – ha lasciato il posto alla stima reciproca e alla famiglia in cui cresce felice la piccola e vivace Martina.

A giudicare dal successo della prima collaborazione tra Leonardo e Laura, non vediamo l’ora di vedere se saranno ancora in grado di ripetere la “magia” che li ha uniti nel 2007, come quando nella scena finale di Una moglie bellissima i due (nei panni di Mariano e Miranda) scherzavano, complici, sui nomi da dare ai loro futuri figli: “Aurora” e “Tramonto”.