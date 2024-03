Antonia racconta l’endometriosi, trama, cast e curiosità sulla serie tv Prime

Fonte: Getty Images "Antonia", la serie tv

Tra i tanti pregi delle serie tv, oltre a quelli di farci emozionare e divertire, spesso capita che possano farci ragionare e conoscere condizioni e situazioni vissute da molti. È proprio quello che accade vedendo Antonia: una serie tv che, grazie al suo personaggio principale, ci regala uno spaccato dell’endometriosi, una malattia cronica con cui convivono molte donne.

“Antonia”, trama e cast della serie

Disponibile su Amazon Prime Video, Antonia è una serie tv in 6 episodi lunghi 30 minuti l’uno che racconta la vita di una donna, interpretata da Chiara Martegiani, che convive con l’endometriosi. La storia si apre durante la festa di compleanno per i 33 anni della donna, che convive con Manfredi, il suo compagno, da cinque anni. Proprio quel giorno, però, Antonia decide di andare via di casa. Una scelta presa per via di un periodo non facile che, anche per ciò che riguarda la sua vita lavorativa, inizia a precipitare: l’attrice inizia infatti a soffrire di forti mal di pancia che non le permettono di continuare normalmente qualsiasi azione quotidiana. Il dolore arriva al culmine durante un tragitto in autobus in cui, all’improvviso, sviene. Fortunatamente incontra Michele, un ragazzo che le presta aiuto. Portata al pronto soccorso, la donna scopre di soffrire di endometriosi: una malattia cronica non curabile che può essere gestita solo con una maternità o una menopausa anticipata.

Quella diagnosi scatena in Antonia una forte confusione che la porta a iniziare un percorso psicoterapeutico e riesce ad aprirsi solo con Michele. Fanno parte del cast Chiara Martegiani, Valerio Mastandrea, nei panni di Manfredi e compagno anche nella vita della Martegiani, Barbara Chichiarelli. Leonardo Lidi, Hildegard Lena Kuhlenberg, Tiziano Menichelli, Chiara Caselli e Emanuele Linfatti nei panni di Michele.

“Antonia”, parallelismi tra Chiara Martegiani e la protagonista

Antonia è una serie tv che ha il potere di accendere un riflettore su una condizione, quella dell’endometriosi, comune a molte donne ma che, purtroppo, non viene sempre raccontata. In questo Chiara Martegiani e Valerio Mastandrea, che oltre a mettersi nei panni di Manfredi è anche supervisore creativo, sono stati in grado di ideare uno storytelling che l’affronta con i toni della commedia.

Un racconto divertente ma e con una vena autobiografica: anche Chiara Martegiani, infatti, soffre di endometriosi. In un’intervista l’attrice racconta come è nata l’idea del personaggio di Antonia: “È un personaggio che è nato dall’esigenza di raccontare un momento particolare della mia vita. Stavo vivendo una crisi, di identità e lavorativa. A quasi 31 anni non sapevo cosa volevo dalla mia vita. Ho pensato che poteva essere interessante raccontarlo. Poi mi è stata diagnosticata l’endometriosi, e abbiamo capito che poteva essere una grande occasione per raccontare una malattia della quale si parla ancora molto poco.”

Una scelta coraggiosa e nata dalla volontà di avvicinare le coscienze a questa condizione che, anche se comune, spesso viene messa in secondo piano. Recitare nei panni di Antonia è stata una prova per Martegiani, che si è sentita più matura e sicura: “ Per quanto riguarda l’endometriosi, avevo già fatto un percorso: ero già diventata mamma, così quando è arrivato il momento di girare ero un altro tipo di donna rispetto ad Antonia. È stato più rapportarmi con questo lavoro, con le mie insicurezze. Questa serie è stata la cosa che mi ha fatto crescere di più in assoluto.”