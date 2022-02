Chi è Chiara Martegiani, la talentuosa compagna di Valerio Mastandrea

Classe 1987, capelli castani e sguardo nocciola molto profondo, Chiara Martegiani è un’attrice talentuosa che nel corso della carriera ha dato prova della sua bravura in tanti progetti interessanti. Dal punto di vista privato è legata, ormai da diversi anni, al collega Valerio Mastandrea, uno degli attori italiani più amati e più bravi. Da lui è stata anche diretta in un film datato 2018.

Per chi segue le vicende televisive il volto di Chiara Martegiani è noto sin dal suo esordio, è stata infatti una delle alunne di Amici di Maria De Filippi.

Chiara Martegiani, la carriera

Chiara Martegiani è nata a Rimini nel 1987 e a soli 19 anni (era il 2006) ha fatto il suo debutto televisivo. È stata infatti una delle allieve di recitazione nel corso della sesta edizione del programma Amici di Maria De Filippi, seduta al banco di attrice. L’esperinza in tv, però, si è conclusa con l’esame di sbarramento che non è riuscita a superare. Si è formata al Centro Sperimentale di Cinematografia.

Il 2008 per Chiara Martegiani è stato l’anno della svolta. Infatti è quando ha ottenuto il primo ruolo. Si tratta di una piccola parte, ma comunque importante perché segna l’inizio della sua carriera di attrice. La giovane Chiara infatti era stata scelta per prendere parte al film diretto da Matteo Rovere Un gioco da ragazze, adattamento dell’omonimo romanzo di Andrea Cotti, in cui ha lavorato accanto ad attori del calibro di Filippo Nigro. Nel suo curriculum si possono ricordare la pellicola Meno male che ci sei del 2009 con Claudia Gerini. E poi ancora Crushed Lives – Il sesso dopo i figli (del 2014) con Nicoletta Romanoff e Ride di Valerio Mastandrea in cui ha recitato con il ruolo di protagonista. Il film è del 2014 e Chiara Martegiani interpreta Carolina una donna che ha perduto l’amore della sua vita. In televisione ha preso parte all’ultima stagione di L’ispettore Coliandro, dove ha interpretato Aurora la figlia del commissario De Zan. Tra gli altri lavori anche cortometraggi, video clip e pubblicità. Nel 2019 ha vinto il Premio Guglielmo Biraghi ai Nastri d’Argento.

Chiara Martegiani, la vita privata

Figlia di due dentisti, in giovane età ha praticato equitazione a livello agonistico, arrivando a partecipare a due campionati europei. Attività sportiva che poi ha lasciato a 19 anni.

Da diverso tempo è la compagna dell’attore e regista Valerio Mastandrea. Di loro due, Chiara Martegiani aveva parlato in un’intervista rilasciata a Vanity Fair, in cui aveva raccontato del loro primo incontro avvenuto a una cena da amici. Da cui poi era scaturita l’idea di prendere un caffè insieme qualche giorno dopo: “Appuntamento alle 11 di mattina. Passano dieci minuti e non si vede nessuno. Ne passano venti e non accade niente – ha raccontato al settimanale – . Allo scoccare della mezz’ora mi alzo e me ne vado. A fine balletto scopriamo entrambi di aver sbagliato appuntamento e ne fissiamo un altro. È cominciata così, come in un film di Woody Allen”.

La coppia sta insieme dal 2016 e insieme hanno avuto un bimbo, Ercole (per Valerio Mastranrea è il secondo figlio).

L’attrice ha un profilo Instagram dove condivide scatti legati al lavoro, ma anche qualche immagine più personale.