Guenda Goria dopo l’intervento, il coraggio di continuare a raccontarsi oltre le polemiche

Guenda Goria sta affrontando un momento particolarmente difficile, a causa di alcuni problemi di salute che l’hanno costretta a sottoporsi ad un intervento d’urgenza. E nelle ultime ore sono insorte delle complicazioni, quindi probabilmente dovrà finire di nuovo sotto ai ferri. Ma lei non si perde d’animo, e soprattutto non rinuncia a dare la sua testimonianza sui social, andando oltre le tante polemiche che l’hanno travolta.

Guenda Goria, le polemiche e la sua risposta

Qualche giorno fa, Guenda Goria ha condiviso su Instagram la sua storia: dopo essersi sentita male e aver avuto una forte emorragia che le ha persino fatto perdere i sensi, ha chiamato un’ambulanza ed è andata al pronto soccorso. Qui ha scoperto di avere una gravidanza extrauterina, una condizione piuttosto pericolosa che ha spinto i medici ad intervenire chirurgicamente in emergenza. Pure in questa situazione così delicata, la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria non ha perso il desiderio di continuare a raccontarsi sui social, per dare voce a tante altre donne che stanno vivendo (o hanno vissuto) la stessa cosa.

Immancabili le critiche degli hater: c’è chi l’ha accusata di protagonismo, cosa che l’avrebbe spinta persino a “drammatizzare” l’accaduto per poter attirare l’attenzione, e chi invece semplicemente non ha apprezzato la sua scelta di condividere un momento così intimo e personale con il pubblico social. E se Mirko Gancitano, il fidanzato di Guenda, è intervenuto prendendo le sue difese su Instagram contro chi l’ha duramente insultata, lei ha scelto di condividere un messaggio pubblico di affetto per non alimentare ulteriormente le polemiche.

“Ho condiviso con voi la mia esperienza con l’endometriosi e ho scoperto che la mia testimonianza è stata d’aiuto a tante donne. Per questo continuerò a raccontarmi” – ha rivelato tra le sue storie di Instagram, poco dopo l’intervento subito. Un anno fa, in effetti, la Goria era stata operata proprio per combattere la sua endometriosi e si era fatta portavoce delle tantissime donne che stanno affrontando la stessa battaglia. “Il social non serve solo a mostrare la borsetta firmata o il costume sexy. Pensate che mentre sono stata male parlavo al telefono con un’associazione che chiedeva aiuto per sensibilizzare sull’endometriosi. Mi diceva che ha chiamato decine di influencer e nessuna ha dato disponibilità gratuitamente di collaborare. Solo io”.

Guenda Goria, le complicazioni dopo l’intervento

Dopo essere uscita dalla sala operatoria, Guenda Goria è stata circondata dall’affetto dei suoi genitori e del fidanzato Mirko, che si sono precipitati a Milano per starle vicino. A poche ore dall’intervento, l’ex gieffina aveva spiegato quali fossero le sue condizioni di salute: “Sono per il momento fuori pericolo. Dovrò stare a riposo e in luoghi dove posso chiamare il 118 facilmente, almeno per qualche settimana. Desidero tranquillizzarvi, mi sento stanca ma sto bene”. Purtroppo, nella notte tra sabato e domenica sono emerse alcune complicazioni che l’hanno costretta ad un’altra corsa in ospedale.

“Avrei voluto darvi buone notizie, ma la verità è che mi hanno portato di nuovo al pronto soccorso questa notte. Sono stata malissimo, ho dei dolori indescrivibili. Dicono che si è rotta una tuba e che si è formato un coagulo di sangue che mi crea grande dolore. Quindi credo che adesso mi opereranno e la toglieranno, perché ormai è compromessa” – ha rivelato Guenda in una storia condivisa su Instagram. Distesa su un lettino d’ospedale, è davvero provata dalla sofferenza e ha solo un filo di voce, ma non ha perso il coraggio di continuare a raccontarsi, affinché la sua storia possa essere d’aiuto ad altre donne.

