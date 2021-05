Guenda Goria, la sua lotta contro l’endometriosi: “Dovrò operarmi”

editato in: da

Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, madre e figlia come sorelle

Nelle ultime settimane, Guenda Goria si è fatta portavoce di un’importante battaglia che coinvolge moltissime donne, quella contro l’endometriosi: si tratta di una malattia silenziosa, i cui sintomi sono troppo spesso sottovalutati. Ma oggi finalmente si inizia a parlarne sempre più, per dare una speranza alle tante persone che ne soffrono.

La stessa Guenda, in un primo momento, aveva attribuito tutti i suoi disturbi allo stress. Fin quando la diagnosi non ha portato alla luce un disturbo comune, secondo recenti stime, a ben 3 milioni di donne solo in Italia. La figlia di Maria Teresa Ruta ha scoperto di soffrire di endometriosi qualche settimana fa, al termine della sua lunga esperienza all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Un periodo che per lei è stato particolarmente movimentato, motivo per cui non aveva pensato sin da subito ad un reale problema di salute.

“È una patologia di cui si parla poco, che spesso si tende a sottovalutare, ma che può avere delle conseguenze molto gravi come l’infertilità o, in rarissimi casi, forme tumorali” – aveva raccontato nel salottino di Pomeriggio Cinque, dando voce per la prima volta a questa sua lotta contro l’endometriosi. E in quell’occasione, Guenda aveva spiegato l’importanza della prevenzione lanciando un messaggio di grande valore: “Non vergogniamoci a parlare se qualcosa non va”. Purtroppo, lei stessa sta scoprendo sempre più quanto questa malattia possa essere subdola.

Di recente, alcuni suoi fan si sono preoccupati per le sue condizioni di salute e le hanno chiesto come stesse. Rispondendo tra le sue storie di Instagram, la Goria ha ammesso che le cure alle quali si sta sottoponendo non stanno funzionando: “Fisicamente, a momenti alterni. Ho confessato di soffrire di endometriosi e purtroppo la malattia non sta migliorando. Dovrò operarmi appena possibile“. Proprio come Laura Torrisi, che qualche settimana fa aveva condiviso la sua esperienza dal letto d’ospedale dopo essersi sottoposta ad un intervento chirurgico.

Guenda Goria dovrà dunque affrontare questa battaglia, e potrà farlo sapendo di avere molte persone care al suo fianco. Oltre alla famiglia, mamma Maria Teresa in primis, da qualche tempo può infatti contare sul supporto emotivo del suo nuovo fidanzato, il giovane Mirko Gancitano. I due hanno ufficializzato la loro love story su Instagram, con alcune bellissime foto che non lasciano alcun dubbio. E quelle che erano solo indiscrezioni hanno finalmente trovato conferma.