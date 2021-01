GF Vip, Maria Teresa Ruta ancora in crisi: “Mi mancano tutti”

editato in: da

Maria Teresa Ruta inizia a sentire il peso della lontananza dai suoi cari: è ormai ‘reclusa’ nella Casa del GF Vip da diversi mesi, essendo stata tra i primi concorrenti a fare il loro ingresso, e la nostalgia della famiglia si fa sempre più forte. Tanto che nelle ultime ore ha vissuto momenti di crisi.

Il suo percorso al GF Vip non è di certo stato facile: il primo periodo, Maria Teresa Ruta l’ha trascorso in compagnia di sua figlia Guenda Goria, e la loro complicità aveva sorpreso tutti. Ma la giovane è poi uscita, dopo aver perso al televoto con altri suoi coinquilini, e per sua madre la permanenza nella Casa più spiata d’Italia ha cominciato a diventare sempre più dura. Inoltre, nel corso delle settimane la Ruta ha dovuto fare i conti con alcuni atteggiamenti spiacevoli, come quello di Filippo Nardi nei suoi confronti. Per non parlare delle liti ormai fin troppo frequenti – la tensione, dopo mesi di isolamento, è davvero tangibile.

Nelle scorse ore, Maria Teresa si è lasciata andare ad un piccolo sfogo. In una chiacchierata con gli altri inquilini, Tommaso Zorzi le ha chiesto come si sentisse: “Avevi lo sguardo un po’ perso oggi, con un velo di smarrimento”. Ed è così che la showgirl si è sciolta in lacrime, tirando fuori tutto il suo dolore. Prima ha pensato a sua mamma, rivelando come in realtà le farebbe piacere trascorrere le ultime puntate del GF Vip sul divano con lei, guardando lo show in televisione. Quindi ha confessato qualcosa che l’ha fatta molto soffrire: “Ieri vedere Guenda mi ha fatto piacere, ma volevo vedere mio fratello. Come può un genitore dire una cosa simile?”.

La Ruta ha un rapporto bellissimo con suo fratello, che poco prima dell’inizio del GF Vip ha avuto un gravissimo incidente – proprio per questo lei aveva pensato di rinunciare al reality show. È dunque comprensibile il suo desiderio di avere un contatto con lui, come le hanno fatto notare i suoi compagni d’avventura. Alla fine, Maria Teresa ha capito che il suo problema è la nostalgia di casa: “Mi mancano tutti, mi mancano tanto. Sento che questo mio modo di essere toglie loro qualcosa. Poi gennaio è un mese brutto per me” – ha rivelato, parlando di incidenti e della perdita del suo primo figlio.

Dopo essersi sfogata un po’, tuttavia, la showgirl ha tirato fuori nuovamente tutta la sua grinta: “Io non sono una vigliacca, quindi non voglio mollare dentro di me”. E ben presto il suo splendido sorriso è tornato a far capolino sul suo viso. Maria Teresa Ruta andrà avanti, potendo contare sull’affetto degli altri inquilini e del pubblico, che fin qui l’ha sempre sostenuta. Ma la vera incognita è, a questo punto, la reale durata del GF Vip – la finale continua a slittare in avanti, e i concorrenti si fanno sempre più provati.