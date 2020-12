Chi è Stefano, il fratello di Maria Teresa Ruta

editato in: da

Maria Teresa Ruta ha un rapporto molto particolare con suo fratello Stefano, che è più giovane di lei di diversi anni. Nella Casa del Grande Fratello Vip, la conduttrice ha parlato del legame che li unisce e del dolore che ha provato nel lasciarlo con la vita appesa ad un filo per partecipare al reality show.

Stefano Ruta, infatti, ha avuto un drammatico incidente nell’estate del 2020, poco prima che il GF Vip aprisse i battenti per una nuova, strepitosa edizione. Il fratello di Maria Teresa, originario di Torino, è ormai da molti anni residente a Rimini ed è un appassionato ciclista. Proprio durante una gara in sella alla sua due ruote è accaduto qualcosa di terribile: il 26 agosto, mentre partecipava al Gran Premio Krifi Caffè di Rimini, è stato investito da un’auto guidata da un uomo di 84 anni. Le sue condizioni sono apparse sin da subito molto gravi, come lui stesso ha rivelato in collegamento video a Domenica Live.

“Posso dire solo quello che mi è stato riferito, non ero lucido dopo essere stato investito” – ha spiegato Stefano – “Persone che hanno visto l’incidente hanno detto subito: ‘Questo è morto’. Sull’ambulanza, la situazione era veramente drammatica. Non ero collaborativo ma deliravo per il dolore che permeava tutto il mio corpo e la mia testa”. A causa dell’impatto, in effetti, l’uomo ha riportato la frattura di 9 costole, 4 vertebre lombari, 2 vertebre cervicali e si è trovato con un polmone perforato. Per alcuni giorni è stato in coma farmacologico, e sua sorella si è precipitata da lui, ricoverato presso l’ospedale di Cesena.

All’epoca Maria Teresa Ruta stava aspettando di firmare per entrare a far parte del cast del GF Vip, e quando ha scoperto del terribile incidente di suo fratello ha espresso la sua intenzione di rinunciare. Stefano è rimasto tra la vita e la morte per diversi giorni, e solo quando finalmente le sue condizioni si sono stabilizzate la conduttrice è tornata a prendere in considerazione l’ipotesi di allontanarsi da lui. Anzi, è stato proprio il fratello a convincerla: “Con il Coronavirus in giro, a stare sempre qui in ospedale rischi di ammalarti. Vai al GF Vip, almeno in televisione posso vederti ogni giorno” – le ha detto Stefano, parole che la Ruta ha rivelato mentre si trovava nella Casa.

Durante il suo percorso, Maria Teresa ha parlato un po’ del rapporto con suo fratello: “Siamo cresciuti come due figli unici, lui è nato che io avevo 9 anni già compiuti. Abbiamo giocato poco insieme e non ci siamo vissuti molto. Ciò non toglie che ci vogliamo tanto bene e il nostro legame è fortissimo”. Il GF Vip le ha poi fatto una splendida sorpresa, grazie ad un videomessaggio di Stefano: “Ti chiederai come sta tuo fratello. Ecco, tuo fratello sta benino, dopo aver combattuto per tanto tempo adesso sta un pochino meglio”.