Chi è Roberto Zappulla, il marito di Maria Teresa Ruta

Roberto Zappulla è il marito di Maria Teresa Ruta, conduttrice e protagonista del GF Vip. Nella Casa di Cinecittà, la presentatrice ha raccontato molto della sua vita privata, parlando non solo del rapporto con la figlia Guendalina Goria, ma anche dell’uomo che è accanto a lei da diversi anni ormai. Maria Teresa e Amedeo Goria si sono sposati nel 1987 e dal loro amore sono nati due figli: Guendalina e Gian Amedeo. Nel 1999 la coppia si è separata e nel 2006 la Ruta è tornata a sorridere accanto al fisioterapista Roberto Zappulla.

I due si sono sposati nel 2015 nel corso di un romantico viaggio in Etiopia. Molto riservato e lontano dai riflettori, Roberto Zappulla è intervenuto al GF Vip inviando una lettera a sua moglie dopo che Guenda aveva raccontato di essere stata lasciata sola dalla madre, intenzionata a vivere la nuova storia d’amore.

“Non sei la mamma che ha abbandonato i figli – ha scritto Roberto -. Nonostante i tuoi tanti impegni lavorativi non hai mai fatto mancare nulla a nessuno dei due. Sei stata una madre che c’è sempre stata, che ha dato ogni tipo di supporto, in tutti i sensi. Non sono qui per difenderti, ma per ricordarti la madre meravigliosa che sei. Non hai nessun motivo per sentirti in colpa, nessuna ragione: non raccontare quello che non sei, sentiti libera di dire la verità”.

Nel corso della diretta, Alfonso Signorini ha chiesto a Maria Teresa Ruta quale fosse la verità di cui parlava il marito. La conduttrice ha quindi spiegato fra le lacrime: “La verità è che abbiamo fatto delle rinunce. Lui desiderava un figlio da me – ha ammesso al GF Vip -. Ci abbiamo provato tanto. Ho fatto delle cure, per quello mi sono dovuta allontanare e a loro non l’ho mai detto, l’ho detto adesso a Guenda. Abbiamo fatto queste cure, ci abbiamo riprovato e non è andato bene. Sapevo che era una cosa che desiderava tantissimo, è la prima cosa che mi ha chiesto quando ci siamo messi insieme. Abbiamo organizzato un’inseminazione artificiale all’estero. Abbiamo aspettato il visto che è arrivato dopo un mese, pagato la clinica e il giorno prima gli ho detto ‘Non me la sento, non posso fare questo a Gian Amedeo e a Guenda’. Ma lei questo non lo sa, gliel’ho detto adesso”.