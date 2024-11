Maxima d’Olanda, eleganza monocromatica con dettaglio speciale: il segreto della spilla

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Maxima d'Olanda

Maxima d’Olanda colpisce ancora e lo fa con la sua consueta, ineguagliabile classe: presso un’importante cerimonia formale tenutasi all’interno del Museo Centrale di Utrecht, la Regina più glamour di tutte ha puntato su un look monocolore nei toni del sabbia, reso prezioso da una vistosa spilla che non è certo passata inosservata. Una mossa che, più che mai, svela il suo debole per la moda.

Maxima d’Olanda, il tailleur beige è di tendenza

Maxima d’Olanda non sbaglia un colpo e seleziona il sabbia come tonalità cardine della propria ennesima mise autunnale. Una scelta che strizza l’occhio alle tendenze attualmente vigenti, la stessa vista sulle passerelle in ogni nuance del momento. All’evento la si è vista – ancora una volta – indossare l’elegante cappotto a doppio petto, firmato Max Mara ed appartenente alla collezione primaverile 2022, una scelta decisamente notevole se si pensa che chi lo indossa non avrebbe difficoltà alcuna a collezionarne più di qualcuno per stagione. Ancora sabbia, poi, è il tailleur Natan dotato di blazer sciancrato con alta cintura a cingere il punto vita abbinato a pantalone con pinces.

Un tocco in piena regola coquette, poi, quello fornito all’impeccabile ensemble dalle scarpe: la sovrana ha scelto di accostare al completo classico delle deliziose pumps in vernice con tacco largo, sempre color sabbia, impreziosite da un romantico fiocco sul collo del piede.

Il lavoratissimo tacco scultoreo a blocchi a brillare sul retro della calzatura ha ovviamente spifferato ai più attenti il nome di Ferragamo: trattasi del noto design Avola85. E, sempre per i più attenti, anche queste costituivano una vecchia conoscenza, precisamente riconducibili al look sfoggiato il 24 aprile 2018.

Fonte: IPA

Sabbia, ovviamente, anche la borsetta a tracolla con hardware dorati nel modello June a portare la firma di Marina Raphael. Un accessorio, questo, che invece è stato indossato per la prima volta dalla figlia maggiore, la principessa Amalia, durante la sua visita al Gran Premio di Formula 1 a Zandvoort.

Maxima d’Olanda e il mistero della spilla preziosa

A chiudere in bellezza il look all’insegna del consumo consapevole e dello chic più assoluto messo a punto con grande maestria da Maxima d’Olanda, ecco saltare all’occhio giusto qualche gioiello prezioso. Il focus è inevitabilmente caduto sullo scintillane braccialetto dalle larghe maglie in diamanti indossato sul polso sinistro, come anche sui grandi orecchini a cerchio in oro giallo posti sui lobi delle orecchie, ma una menzione d’onore la merita senz’altro la vistosa spilla salda sul bavero della giacca.

Fonte: IPA

Trattasi in verità di un gesto simbolico più che di un semplice vezzo: il gioiello ricalcava la tipica forma di un tulipano, come noto il fiore emblema dei Paesi Bassi, con tanto di ramoscello d’ulivo a rappresentare la pace. Nemmeno per la spilla è una prima volta sul petto di Maxima d’Olanda, e possiamo chiaramente intuirne il perché.

Non è affatto la prima volta che la sovrana stupisce con dettagli del genere: ricordiamo infatti anche le insolite spille a forma di ragno di qualche tempo fa, che si sono scoperte poi essere realizzate a mano con cristalli e fare parte della sua collezione di gioielli dal 2015. Anche al tempo si trattava di un omaggio, in quel caso al suo Paese d’origine, l’Argentina, che porta sempre nel cuore.