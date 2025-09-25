Maxima e Amalia d’Olanda conquistano New York: i look di tendenza all’Hotel Plaza

Maxima e Amalia d’Olanda hanno incantato New York: madre e figlia tra eleganza couture e freschezza giovanile all’Hotel Plaza

Getty Images Maxima d’Olanda si lascia andare alle danze, il look blu con l’insolito copricapo

New York non smette mai di sorprendere, e stavolta lo ha fatto con due ospiti d’eccezione: Maxima e Amalia d’Olanda. Madre e figlia hanno preso parte a una serie di appuntamenti legati alla 80ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite, trasformando ogni tappa del loro viaggio nella città dei grattacieli in un vero e proprio palcoscenico glamour. Dopo giorni di incontri istituzionali, la regina e la futura erede al trono hanno concluso il loro periplo newyorkese con un evento al leggendario Hotel Plaza, organizzato da Bloomberg e al quale hanno preso parte personalità come Michael Bloomberg e Bill Gates.

Ed è proprio lì, tra bandiere internazionali, abiti couture e flash dei fotografi, che Maxima e Amalia hanno dimostrato ancora una volta come la moda possa essere linguaggio, diplomazia e seduzione allo stesso tempo.

Amalia d’Olanda e il suo look college chic

La principessa Amalia è apparsa con un abito blu scuro in maglia canalé, corto e con bottoni dorati sul davanti. Un dettaglio che richiama l’eleganza bon ton delle divise da collegiale, ma con un twist di freschezza giovanile che conquista. A completare il look, un paio di stivali alti in pelle color cuoio, perfettamente coordinati con la tracolla minimal in pelle cognac che portava al braccio. Un mix di praticità e raffinatezza che la fa sembrare già perfettamente a suo agio nei panni di futura regina, senza rinunciare a un tocco personale.

IPA

La scelta delle tonalità calde, dal cuoio al cammello, ha dato luce al suo incarnato, mentre i dettagli gold – come gli orecchini a cerchio e i bottoni del vestito – hanno aggiunto quel tocco di brillantezza che non guasta mai sotto i riflettori newyorkesi.

IPA

A sorprendere è stata anche l’attitudine: tra Times Square e il Plaza Hotel, Amalia è stata vista con il telefono in mano a scattare foto come una qualsiasi ragazza della sua età, un dettaglio che la rende ancora più vicina al pubblico. Ma dietro la spensieratezza si intravede un percorso di formazione: Amalia ha accompagnato la madre in ogni momento ufficiale, prendendo appunti e osservando da vicino il ruolo istituzionale che un giorno toccherà a lei.

IPA

Maxima d’Olanda, regina di stile in tweed dorato

Se Amalia ha conquistato per freschezza, Maxima ha sedotto con la sua solita energia regale. All’Hotel Plaza ha scelto un jumpsuit in tweed color oro, abbinato a una giacca corta nello stesso tessuto, con bordi sfrangiati che donavano movimento e un tocco di modernità al completo. Il tweed, amatissimo da maison come Chanel e Balmain, si conferma ancora una volta un tessuto senza tempo, capace di evocare potere ed eleganza.

IPA

L’effetto era quello di una regina che brilla senza bisogno di paillettes: sofisticata, sicura, magnetica. A completare l’outfit, un paio di orecchini pendenti con perle e dettagli dorati, che si muovevano alla luce dei flash come piccoli fari di glamour. I capelli, raccolti in un semi-raccolto voluminoso, lasciavano spazio al viso e sottolineavano il trucco luminoso, con labbra nude e un tocco di mascara a incorniciare lo sguardo.

IPA

Non è stata solo la moda a parlare, ma anche la scenografia. Prima dell’evento al Plaza, Maxima e Amalia sono state avvistate tra i neon di Times Square, immerse nel cuore pulsante di Manhattan. In mezzo a schermi pubblicitari, taxi gialli e passanti incuriositi, madre e figlia hanno camminato con naturalezza, attirando l’attenzione di turisti e newyorkesi. Una scena che sembrava uscita da un film, con Amalia che si fermava a fotografare la città e Maxima che, con il suo passo deciso, sembrava guidarla in una vera e propria lezione di diplomazia reale.