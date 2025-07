Maxima d’Olanda e il marito sotto accusa per le vacanze in Grecia

Getty Images Maxima d'Olanda e Re Guglielmo Alessandro

Maxima d’Olanda e il marito, Re Guglielmo Alessandro, sono stati criticati per la scelta di trascorrere otto settimane di vacanza fuori dai Paesi Bassi. Questa è una nuova controversia che si aggiunge a quelle che li affliggono ormai da tempo, da quando hanno deciso di acquistare una lussuosa villa nella città di Kranidi, nella penisola del Peloponneso. Da allora, le polemiche li hanno tormentati in numerose occasioni durante i loro viaggi in terra ellenica, e anche quest’anno la stampa nazionale non ha fatto eccezione.

Le vacanze greche di Maxima d’Olanda non piacciono ai sudditi

Dopo la tradizionale foto estiva con le figlie, i monarchi olandesi sono partiti per Kranidi, nel Peloponneso, dove possiedono una villa con vista sul Mar Egeo, piscina e porto privato.

La proprietà di 4mila metri quadrati è stata acquisita nel 2012 e valutata quasi cinque milioni di euro. Offre un ambiente naturale unico, uno spazio in cui la privacy regna sovrana grazie all’ingresso e all’uscita indipendenti sul mare. Oltre a una camera da letto di oltre 100 metri quadrati dispone di una piscina e di un campo da tennis.

“Potrebbero sicuramente imparare qualcosa dai loro colleghi reali”, ha detto Justine Marcella, esperta di questioni reali per Story. “Mi piacerebbe molto che trascorressero le vacanze in Zelanda, nel Limburgo o a Terezín. Perché i Paesi Bassi sono bellissimi! Anche se non credo che lo faranno mai. Scelgono l’anonimato e la sicurezza. Il fatto che i reali stranieri trascorrano le vacanze nei loro Paesi potrebbe anche essere dovuto al fatto che sono meno sofisticati della nostra coppia reale”, ha sottolineato.

“Felipe e Letizia di Spagna si trovano a Maiorca. Re Carlo Gustavo e la Regina Silvia di Svezia trascorrono le loro estati sull’isola svedese di Öland, – si legge sulla pubblicazione – Re Harald e la Regina Sonja di Norvegia soggiornano ogni anno nella loro residenza estiva, Oscarshall, una tenuta reale situata sulla penisola norvegese di Bugdoy”.

E poi ancora: “Frederick e Mary di Danimarca trascorrono le loro vacanze al Palazzo di Marselisborg o al Palazzo di Gräasten, e anche il Principe Alberto di Monaco non si sposta molto, preferendo recarsi nella sua residenza di campagna, Roc Agel, a meno di venti minuti di auto dal suo palazzo. Re Carlo e la Regina Camilla del Regno Unito preferiscono trascorrere le loro vacanze estive al Castello di Balmoral in Scozia”.

Maxima d’Olanda e il marito sono di fatto gli unici reali a trascorrere le loro ferie fuori dai confini nazionali. E non è la prima volta che vengono criticati per questa situazione: nell’ottobre 2020, nel pieno della pandemia, la famiglia reale ha dovuto interrompere bruscamente il suo soggiorno a causa del malcontento social per i viaggi non essenziali. Da allora, ogni ritorno nella loro villa nel Peloponneso ha suscitato critiche su critiche.

Maxima d’Olanda e il marito sotto esame

Nonostante la polemica, è stato reso noto che Guglielmo Alessandro interromperà brevemente la sua vacanza solo il 15 agosto per partecipare alla Commemorazione Nazionale delle Indie a L’Aia.

Si prevede che trascorrerà il resto del tempo in Grecia, salvo imprevisti. Sebbene la fuga sia del tutto legale e finanziata con fondi privati, alcuni sottolineano che, in qualità di capo di Stato, ci si aspetta che sia sempre disponibile.

Al di là di queste critiche estive, che non riescono a evitare, l’immagine della coppia sembra migliorata nell’ultimo anno.

Il lavoro di Maxima come consigliere speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per l’inclusione finanziaria e la sua partecipazione attiva al recente vertice NATO sono stati valutati positivamente dalla stampa nazionale e non solo.

Per molti, la sua costante presenza al centro dell’attenzione pubblica internazionale compensa in parte la sua scarsa visibilità durante l’estate.