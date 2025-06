Maxima d’Olanda, il sorprendente look verde lime con cui si è distinta al vertice NATO

Getty Images Maxima d'Olanda

Impossibile non notarla. Ancora una volta Maxima d’Olanda ha saputo distinguersi con il suo stile fresco, contemporaneo ed elegante. In mezzo ad un mare di abiti blu, neri e grigi, la Regina dei Paesi Bassi è riuscita a farsi notare con la sua raffinata tuta jumpsuit verde lime che ha conquistato tutti.

Il look verde lime di Maxima d’Olanda

Martedì 24 giugno, il vertice della NATO ha avuto inizio nei Paesi Bassi, ospitato da Re Guglielmo Alessandro e dalla Regina Maxima.

La coppia reale ha accolto i leader mondiali, tra cui i presidenti Donald Trump, Emmanuel Macron e Volodymyr Zelensky, il Segretario Generale della NATO Mark Rutte e la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.

Prima del banchetto, è stata scattata una foto con tutti i partecipanti dove la figura di Maxima è decisamente spiccata.

La sovrana ha scelto un look d’effetto per il primo giorno del vertice NATO all’Aia. Questa volta, non ha optato per un abito riciclato, ma ha sfoggiato un capo personalizzato della stagione primavera-estate di Natan Couture, uno dei suoi marchi preferiti. Invece di un abito o di un completo pantaloni e blazer, ha indossato una tuta di seta attillata con una profonda scollatura a V.

Il modello è stato leggermente modificato per la Regina, poiché originariamente aveva delle maniche a pipistrello, ma lei l’ha indossato con un design simile a un mantello che le cadeva sulla schiena. Invece di scegliere un colore sobrio, ha optato per un sorprendente verde lime, rendendo impossibile per lei passare inosservata.

Un mossa del resto fedele al suo stile: la sovrana argentina di nascita ma olandese d’adozione non teme i riflettori ma li usa come strumento di comunicazione. Una figura reale e moderna, che sa destreggiarsi tra cerimoniale e personalità.

Ha abbinato poi dei tacchi a spillo color carne e, come gioielli, ha indossato pezzi storici: un airone di diamanti appartenuto alla Regina Emma drappeggiato sulla spalla sinistra, un braccialetto di diamanti della Regina Giuliana al polso destro e un paio di pendenti di diamanti. I capelli erano sciolti e ordinatamente pettinati di lato mentre il trucco leggero e dai toni neutri.

Getty Images

L’outfit sobrio della Principessa Amalia

Presente all’evento anche la futura Regina dei Paesi Bassi, la Principessa Amalia, che si è ripresa dall’operazione a cui si è sottoposta qualche giorno fa dopo una caduta da cavallo. A differenza della madre, ha optato per un look più sobrio che la faceva apparire elegante e distinta.

La 21enne si è presentata con un lungo abito stretto in vita con maniche alla francese e fiocchi all’altezza del gomito. Un modello firmato da Ralph Lauren, un marchio già indossato in passato dall’erede al trono.

Come Maxima, Amalia ha indossato tacchi a spillo alti, ma neri, e un braccialetto di diamanti appartenuto alla Regina Guglielmina. Anche per lei trucco naturale e capelli biondi sciolti e ordinati.

Getty Images

Il look di Maxima per l’incontro privato con Trump

Dopo la cena tenutasi martedì al Palazzo Huis ten Bosch, mercoledì 25 giugno Guglielmo Alessandro e Maxima hanno tenuto, sempre presso la loro residenza, un incontro privato con il presidente Donald Trump.

Getty Images

Questa volta la Regina si è presentata con camicetta bianca con una balza sul davanti che le ricadeva sulle spalle, dando l’illusione di un mantello. L’ha abbinata a una gonna bianca a vita alta con ricami verdi.

Sulla spalla, una spilla bianca a forma di fresia, realizzata in oro 18 carati, argento, porcellana e diamanti, della gioielleria spagnola Luz Camino, una delle sue preferite.

Ha aggiunto delicati orecchini, un paio di bracciali, il suo classico orologio nero e, come tocco finale, le sue unghie erano laccate di bordeaux.